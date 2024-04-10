ريال مدريد يفشل في إيقاف سلسلة نجم مانشستر سيتي
فشل فريق ريال مدريد في إيقاف سلسلة النتائج التاريخية لرودري، نجم مانشستر سيتي، بعد تعادل الفريقين بنتيجة (3-3)، مساء الثلاثاء، في مباراة مثيرة بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب "سانتياغو برنابيو".
ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن "رودري أكمل 66 مباراة على التوالي دون هزيمة، وهي أطول سلسلة بدون هزيمة للاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي".
كما أن مانشستر سيتي حقق رقمًا مميزًا، بحسب شبكة "أوبتا"، فإن السيتي هو أول فريق يسجل 3 أهداف في شباك ريال مدريد على أرضه من خارج منطقة الجزاء بدوري أبطال أوروبا، على الأقل منذ موسم (2003-2004).
وتقام مباراة العودة على ملعب سيتي، حامل اللقب، يوم 17 أبريل الجاري، وسيتجه ريال مدريد لملعب "الاتحاد" بذكريات سيئة بعدما خسر 4-صفر في إياب قبل نهائي العام الماضي ليواصل فريق المدرب بيب غوارديولا مشواره ويفوز باللقب القاري للمرة الأولى.