ريال مدريد يفشل في إيقاف سلسلة نجم مانشستر سيتي

فشل فريق ريال مدريد في إيقاف سلسلة النتائج التاريخية لرودري، نجم مانشستر سيتي، بعد تعادل الفريقين بنتيجة (3-3)، مساء الثلاثاء، في مباراة مثيرة بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب "سانتياغو برنابيو".

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن "رودري أكمل 66 مباراة على التوالي دون هزيمة، وهي أطول سلسلة بدون هزيمة للاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي".