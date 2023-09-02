مانشيني يعلن قائمة المنتخب السعودي لمباراتي كوستاريكا وكوريا الجنوبية
أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي قائمة "الأخضر" للمعسكر المقبل استعدادا لمواجهتي كوستاريكا وكوريا الجنوبية التجريبيتين.
ومن المقرر أن ينطلق المعسكر الإعدادي، غدًا الأحد، في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، خلال فترة أيام "فيفا" الدولية لشهر سبتمبر 2023، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.
وضمت قائمة مانشيني، التي تعد الأولى له بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب السعودي، 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، علي البليهي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.
وسيخوض "الأخضر" خلال معسكره في الفترة من 3 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في الثامن من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب كوريا في الثاني عشر من سبتمبر، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على "ملعب سانت جيمس بارك" الملعب الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد.
يذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.