مانشيني يعلن قائمة المنتخب السعودي لمباراتي كوستاريكا وكوريا الجنوبية

وسيخوض "الأخضر" خلال معسكره في الفترة من 3 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في الثامن من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب كوريا في الثاني عشر من سبتمبر، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على "ملعب سانت جيمس بارك" الملعب الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد.

يذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.