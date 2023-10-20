رسميًا: الزمالك يشارك في النسخة المقبلة من دوري السوبر الأفريقي

ويغيب الزمالك النسخة الأولى من البطولة الوليدة، حيث يشارك الأهلي في النسخة الحالية من بطولة دوري السوبر الأفريقي كممثل وحيد من مصر.

وقال موتسيبي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "الأهلي يشارك هذا العام في الدوري الأفريقي، والزمالك سيشارك في النسخة المقبلة".

وأضاف: "البطولة ستضم 24 ناديًا، وستشهد مشاركة أعلى الأندية في التصنيف".

وتابع: "إن الدوري الأفريقي ستكون له إسهامات كثيرة، وهذه البطولة سترفع من مستوى البطولات الأفريقية وتصبح أكثر تنافسية".