رسميًا: الزمالك يشارك في النسخة المقبلة من دوري السوبر الأفريقي
أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مشاركة نادي الزمالك المصري، في النسخة الثانية من بطولة الدوري الأفريقي، والتي ستقام العام المقبل، بشكل مباشر.
ويغيب الزمالك النسخة الأولى من البطولة الوليدة، حيث يشارك الأهلي في النسخة الحالية من بطولة دوري السوبر الأفريقي كممثل وحيد من مصر.
وقال موتسيبي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "الأهلي يشارك هذا العام في الدوري الأفريقي، والزمالك سيشارك في النسخة المقبلة".
وأضاف: "البطولة ستضم 24 ناديًا، وستشهد مشاركة أعلى الأندية في التصنيف".
وتابع: "إن الدوري الأفريقي ستكون له إسهامات كثيرة، وهذه البطولة سترفع من مستوى البطولات الأفريقية وتصبح أكثر تنافسية".
ويشارك في النسخة الأولى من الدوري الأفريقي كل من: الأهلي المصري، والوداد المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي، وسيمبا التنزاني، ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية، وبترو أتليتيكو الأنغولي، وأنيمبا النيجيري.
وهذه النسخة الأولى مقدمة لمنافسات الدوري الأفريقي الموسع الذي سيجمع بين أفضل 24 ناديًا في القارة، وسينطلق خلال موسم 2024-2025.
وسيقام ذهاب الدور النهائي، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن تكون مباراة الإياب الحاسمة يوم الـ11 من الشهر ذاته.
وتقام مباريات نصف النهائي لدورى أفريقيا لكرة القدم، في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر.
فيما ستقام المباريات النهائية التي ستحدد الفائز في المسابقة، يومي 5 و11 نوفمبر 2023.