تاوامبا يحرس مرمى الأخدود بعد طرد باولو فيتور (فيديو)

وسجل الوحدة هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على ضيفه الأخدود.

ومنح عبد العزيز نور التقدم إلى صاحب الأرض من ضربة رأس بعد 16 دقيقة من البداية.

وأضاف أوسكار دوراتي الهدف الثاني قبل ست دقائق من النهاية بعد خروج خاطئ للحارس فيتور من مرماه إثر ركلة ركنية.

وكان فيتور قد تصدى لفرصة خطيرة من المهاجم النيجيري أوديون إيغالو حولها إلى ركلة ركنية قبل أن يخرج بشكل خاطئ لإبعاد الركنية لتسفر عن هدف في مرماه.

واستمر سوء حظ فيتور بعد خروجه من منطقة الجزاء للاستحواذ على الكرة قبل إيغالو ومنع انفراده بمرماه لكنه لمسها بيده خارج المنطقة ليحصل على بطاقة حمراء.

بهذه النتيجة، وصل الوحدة للنقطة 22 في المركز التاسع، وتوقف رصيد الأخدود عند النقطة 13 في المركز الـ16.