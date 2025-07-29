ابنة أسطورة ليفربول تخطف الأنظار بدور بطولي في مسرحية شهيرة

أعلن جيمي كاراغر، أسطورة ليفربول، بفخر بالغ، انضمام ابنته ميا إلى طاقم العمل المسرحي لواحدة من أشهر سلاسل الأفلام في العالم، مجسدّةً دور البطولة في مسرحية The Hunger Games: On Stage، وهو ما دفع زوجته نيكولا إلى البكاء من شدة التأثر.

كاراغر، الذي رزق بطفلين هما جيمس وميا، نشر عبر حسابه على إنستغرام صورة ترويجية لابنته وهي تؤدي شخصية "كاتنيس إيفردين"، البطلة المحورية في ثلاثية "ذا هانغر غيمز" المأخوذة عن روايات سوزان كولينز.

وكتب نجم دفاع الريدز السابق: "أنا فخور جدًا بك يا ميا لأنك أول من يصعد على المسرح بدور كاتنيس إيفردين.. لقد بذلتِ جهدًا كبيرًا على مدار سنوات، وتستحقين هذه الفرصة الرائعة. لا أطيق الانتظار لمشاهدتك على المسرح".

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تجربة فنية متصاعدة

ميا كاراغر، البالغة من العمر 20 عامًا، كانت قد بدأت رحلتها في عالم التمثيل العام الماضي من خلال مشاركتها في دراما The Gathering على قناة Channel 4، إذ ظهرت في حلقتين بدور "تاش".

كما جسدت دور البطولة في الفيلم القصير The Watering Hole، الذي تم اختياره للمشاركة في مهرجان North East International Film Festival في نوفمبر 2024.

دور البطولة الجديد في مسرحية "ذا هانغر غيمز" يمثل قفزة كبرى في مسيرتها، وقد وثقت ميا لحظة إخبار والديها بالخبر عبر مقطع فيديو أظهر والدتها نيكولا تنهار باكية من فرط الفرحة.

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لحظة فارقة ومسرح جديد مخصص للعرض

الصفحة الرسمية لمسرحية The Hunger Games: On Stage، نشرت فيديو لميا تعلن فيه: "اسمي ميا كاراغر، وسألعب دور كاتنيس إيفردين. أنا متحمسة جدًا لهذا الدور. أرى نفسي قريبة من شخصية كاتنيس، فهي شجاعة، لكنها أيضًا حنونة".

ودعت الجماهير لحضور العرض، قائلة: "يجب على الجميع مشاهدة The Hunger Games: On Stage. سيكون شيئًا مختلفًا تمامًا، تجربة مذهلة، ديكورات رائعة، وأزياء مدهشة. سيتم بناء مسرح جديد خصيصًا لهذا العرض في كناري وارف".

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ردود فعل واسعة من النجوم

الإعلان أثار تفاعلًا واسعًا بين المشاهير، إذ علّقت ليلي جيرارد، ابنة ستيفن جيرارد، قائلة: "أحسنتِ يا ميا"، في حين كتبت الممثلة بروك فينسنت: "نعم يا ميا، أحسنتِ يا عزيزتي".

كما عبّر الممثل الكوميدي جون بيشوب، والنجم روبي كين، عن إعجابهما بالخبر باستخدام رموز التصفيق.

كاراغر بدوره غيّر صورته الشخصية على إنستغرام إلى صورة ابنته بدور كاتنيس، وكتب عبر خاصية القصص: "فخور جدًا بكِ يا ميا.. فتاتي المتوهجة".