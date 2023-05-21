برايتون يضمن التأهل لبطولة أوروبية لأول مرة في تاريخه
ضمن برايتون آند هوف ألبيون التأهل إلى بطولة أوروبية الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه بعد الفوز 3-1 على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
ويحتل برايتون المركز السادس برصيد 61 نقطة ولا يمكن أن يلحق به توتنهام هوتسبير ثامن الترتيب، ما يعني أنه ضمن التأهل لبطولة أوروبية، سواء كانت الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر.
وبعد أن أهدر كاورو ميتوما وكارلوس ألكاراز فرصتين بعد بداية واعدة لأصحاب الأرض، تقدم برايتون بهدف في الدقيقة 29 بتسديدة قوية من الشاب إيفان فيرجسون في شباك الحارس أليكس ماكارثي.
وراوغ الياباني ميتوما منافسه روميو لافيا في الجانب الأيسر بمهارة قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله فيرجسون بعد تمريرة متقنة.
وقلص محمد اليونسي الفارق لساوثهامبتون في الدقيقة 58، لكن باسكال جروس حسم بعدها انتصار أصحاب الأرض بعد تسديدة منخفضة قوية داخل الشباك.
وتجمد رصيد ساوثهامبتون متذيل الترتيب، الذي هبط في وقت سابق إلى الدرجة الثانية، عند 24 نقطة.
وقال روبرتو دي تسيربي مدرب برايتون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "هذا مذهل إنه أحد أيام مسيرتي".
وأضاف: "أنا فخور حقا بأن أكون مدربا لهؤلاء اللاعبين وهذا النادي. لقد فزنا معنا، وأنا فخور حقا بذلك".
وتابع: "لقد وثقوا من اللحظة الأولى في قدرتنا على التأهل. واجهنا فترة صعبة وفقدنا الكثير من اللاعبين بسبب الإصابة، لكن عندما تملك هدفا بداخلك، فإنك تقدم كل ما لديه للوصول إليه".