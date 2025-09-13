الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية

يواجه الهلال نظيره القادسية في مباراة قوية، مساء اليوم السبت، على ملعب "المملكة آرينا"، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ونجح الهلال في تحقيق فوز مهم ببداية الموسم عندما تغلب على الرياض بهدفين دون رد، ويسعى لمواصلة انتصاراته المحلية تحت قيادة مدربه سيموني إنزاغي.

فيما نجح القادسية في تسجيل الفوز الأول خلال الجولة الماضية بثلاثية أمام النجمة؛ أحد الفرق الصاعدة حديثاً لمصاف الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قنوات وتطبيق "ثمانية"، حيث خصصت قناة Thmanyah 1 HD، لنقل اللقاء.