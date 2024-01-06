حنبعل المجبري يقترب من الانضمام لإشبيلية عن طريق الإعارة
كشفت تقارير صحفية أن الدولي التونسي حنبعل المجبري، نجم مانشستر يونايتد، أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف إشبيلية الإسباني عن طريق الإعارة.
وكان مانشستر يونايتد أعلن الخميس الماضي، عن تمديد عقد المجبري موسماً واحداً.
ووفقا لما ذكره موقع "diariosevilla"، فإن المفاوضات جارية بين إشبيلية ومانشستر يونايتد لإتمام الصفقة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
ولعب المجبري 9 مباريات ليونايتد هذا الموسم (5 في الدوري الإنجليزي الممتاز، 2 في دوري أبطال أوروبا و2 في كأس الاتحاد الأوروبي)، وفي الموسم الماضي كان على سبيل الإعارة في برمنغهام وخاض 38 مباراة في البطولة، وسجل هدفا واحدا، وقدم 5 تمريرات حاسمة.
وكان مدرّب المنتخب التونسي جلال القادري، قد استبعد حنبعل المجبري من قائمة "نسور قرطاج" التي ستخوض بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والتي ستنطلق في 13 يناير الجاري وستستمر حتى 11 فبراير المقبل.