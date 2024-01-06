حنبعل المجبري يقترب من الانضمام لإشبيلية عن طريق الإعارة

كشفت تقارير صحفية أن الدولي التونسي حنبعل المجبري، نجم مانشستر يونايتد، أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف إشبيلية الإسباني عن طريق الإعارة.

وكان مانشستر يونايتد أعلن الخميس الماضي، عن تمديد عقد المجبري موسماً واحداً.

ووفقا لما ذكره موقع "diariosevilla"، فإن المفاوضات جارية بين إشبيلية ومانشستر يونايتد لإتمام الصفقة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.