صفقة صادمة.. برشلونة يستهدف حارس مرمى عاطلًا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن توجّه جديد لنادي برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات المقبل، إذ يبحث عن حارس مرمى.

ولم يقدّم بينا الحارس الثاني لنادي برشلونة مستويات مميزة بعدما لعب خلال فترة إصابة تيرشتيغن؛ ما يبعث على القلق لدى مسؤولي النادي.

وفي الوقت ذاته، ربطت تقارير بين الحارس الأول في برشلونة تيرشتغين والانتقال إلى أندية سعودية على رأسها نادي الاتحاد.

ويمر نادي برشلونة بأزمة مالية كبيرة قد تضطره لبيع بعض نجومه خاصة مع تخفيض سقف الرواتب المسموح به له من قبل رابطة الدوري الإسباني.

وحسب موندو ديبورتيفو، يرغب برشلونة في التعاقد مع الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق.

ولا يرتبط دي خيا بأي ناد منذ رحيله عن مانشستر يونايتد قبل 8 أشهر.

ورغم ارتباطه بالانتقال إلى أندية سعودية وأمريكية لم تكتمل صفقة انتقال دي خيا لأيّ ناد حتى الآن، ويبدو أنه سيكمل الموسم دون ناد أيضا.

ويرغب برشلونة في الحصول على الحارس استغلالًا لكونه حرًّا؛ ما يعني تكلفة مالية منخفضة للغاية مع إقناعه براتب أقل من أجل إعادة إحياء مسيرته مع ناد كبير.

وسبق أن لعب دي خيا في إسبانيا لنادي أتلتيكو مدريد.