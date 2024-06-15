نجم القادسية يفضل الأهلي على النصر والاتحاد

كشفت تقارير صحفية أن محمد أبو الشامات، لاعب نادي القادسية السعودي، يفضل الانتقال للأهلي على العروض التي تلقاها من ناديي النصر والاتحاد.

وأشارت تقارير أخيرا إلى أن أبو الشامات رفض عرضا مغريا من ناديه لتمديد عقده الذي ينتهي في أكتوبر من عام 2025 المقبل.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن محمد أبو الشامات، رفض تمديد عقده مع القادسية، وسط اهتمام قوي من قبل الثنائي النصر والاتحاد، بالظفر بخدمات صاحب الـ21 عاما هذا الصيف.

وفيما ذكرت صحيفة "الرياضية"، أن العرض المقدم من القادسية لتمديد عقد أبو الشامات بمزايا مالية إضافية، لكن اللاعب رفض التمديد؛ لأنه يريد خوض تجربة جديدة في ظل امتلاكه 3 عروض من أندية في دوري روشن.