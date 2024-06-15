نجم القادسية يفضل الأهلي على النصر والاتحاد
كشفت تقارير صحفية أن محمد أبو الشامات، لاعب نادي القادسية السعودي، يفضل الانتقال للأهلي على العروض التي تلقاها من ناديي النصر والاتحاد.
وأشارت تقارير أخيرا إلى أن أبو الشامات رفض عرضا مغريا من ناديه لتمديد عقده الذي ينتهي في أكتوبر من عام 2025 المقبل.
وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن محمد أبو الشامات، رفض تمديد عقده مع القادسية، وسط اهتمام قوي من قبل الثنائي النصر والاتحاد، بالظفر بخدمات صاحب الـ21 عاما هذا الصيف.
وفيما ذكرت صحيفة "الرياضية"، أن العرض المقدم من القادسية لتمديد عقد أبو الشامات بمزايا مالية إضافية، لكن اللاعب رفض التمديد؛ لأنه يريد خوض تجربة جديدة في ظل امتلاكه 3 عروض من أندية في دوري روشن.
كما ذكرت تقارير أخرى أن النادي الأهلي أيضا يسعى بقوة للحصول على خدمات محمد أبو الشامات، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
فيما ذكر الإعلامي الرياضي مصطفى الشيخي عبر منصة "إكس"، أن رغبة اللاعب الشاب هي الانتقال لصفوف "الراقي".
وساهم محمد أبو الشامات، في صعود القادسية للدوري السعودي للمحترفين، خلال الموسم المقبل.
صاحب الـ21 عامًا بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية بالنادي الأهلي، قبل أن يُصبح لاعبًا في القادسية عام 2021.
ويعد أبو الشامات عنصرًا من العناصر الأساسية بالمنتخب الأولمبي السعودي، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة سعد الشهري.