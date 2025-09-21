تسريب مفاجئ.. ما حقيقة فوز رافينيا بالكرة الذهبية؟ (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورقة مسربة تزعم فوز البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، خلال الحفل الذي سيقام، غدا الاثنين، في العاصمة الفرنسية، باريس.

ويتنافس 30 لاعبا لخلافة الإسباني رودري في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

أخبار ذات علاقة انتقاما من ريال مدريد.. هل تمهد فرانس فوتبول لمنح لامين يامال الكرة الذهبية؟

أخبار ذات علاقة فرانس فوتبول تختار أسطورة برشلونة لتقديم الكرة الذهبية في حفل التتويج

ويأتي هذ التسريب المثير للجدل في وقت يتصدر فيه عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، القائمة كأبرز المرشحين للفوز بالجائزة، متفوقا على أسماء كبيرة مثل كيليان مبابي لامين يامال ومحمد صلاح، حيث يرشحه المتابعون بفضل أدائه المميز الموسم الماضي، حيث سجل 35 هدفا وصنع 16 تمريرة حاسمة في 53 مباراة، وأسهم بشكل كبير في فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا.

أخبار ذات علاقة وفد برئاسة لابورتا.. برشلونة يعلن حضور لامين يامال حفل الكرة الذهبية

وبحسب الورقة المسربة يأتي رافينيا في الصدارة، وبعده عثمان ديمبيلي، ثم لامين يامال، ورابعا فيتينيا، نجم باريس سان جيرمان، ونونو مينديز، لاعب سان جيرمان، وفي المركز السادس، بيدري، لاعب برشلونة، الذي قرر الغياب عن الحفل.

وتبقى هذه الورقة، حتى الآن، مجرد تكهنات حيث عملت مجلة "فرانس فوتبول" من العام الماضي على فرض سرية تامة على هوية واسم الفائز، وهو ما صدم ريال مدريد العام الماضي، حيث كان الكل يعتقد فوز فينيسيوس جونيور، قبل أن يتم الإعلان عن اسم رودري، قبل الجائزة بساعات، وهو ما جعل إدارة الفريق الملكي تقاطع الحفل وتشن هجوما قويا على القائمين عليه.

وانتشرت بعض الأنباء، التي تشير إلى وجود بند في عقد رافينيا ينص على أنه من حق ليدز يونايتد ناديه السابق الحصول على 25 مليون يورو من برشلونة في حالة فوز اللاعب بالكرة الذهبية هذا العام.

ولكن بالبحث في العديد من المصادر الإخبارية تم نفي وجود هذا البند، الذي يبدو أنه انتشر كنوع من السخرية على اللاعب.

وكان رافينيا أحد الأسباب الرئيسة في فوز برشلونة بالثلاثية المحلية الموسم الماضي، سواء السوبر الإسباني أو الدوري الإسباني أو كأس ملك إسبانيا، بجانب وصول الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك رافينيا صاحب الـ28 عامًا، في 57 مباراة مع فريق برشلونة خلال الموسم الماضي بمختلف المسابقات، وسجل خلالها 34 هدفًا وصنع 25.

وأُطلقت جائزة الكرة الذهبية من جانب مجلة "فرانس فوتبول"، حيث تم منح جائزة أفضل لاعب منذ عام 1956.

ويقوم صحفيون من أفضل 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنتخبات الرجال باختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب، فيما يختار صحفيو أفضل 50 دولة في تصنيف فيفا لمنتخبات السيدات، الفائزة بجائزة أفضل لاعبة.

يختار صحفي واحد من كل دولة، اللاعبين بالترتيب مع احتساب النقاط لكل مركز، على أن يحصل الفائز بالجائزة على أكبر عدد من النقاط.