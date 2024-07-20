أعلن الاتحاد المصري للكانوي، اليوم السبت، اختفاء اللاعب محمد عمرو مصطفى صاحب الـ 17 عامًا في حادث انقلاب قارب كانوي.

وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي إنه تلقى إخطارًا من جانب سامح عبد العزيز نائب المدير التنفيذي لنادي الكهرباء الرياضي بوقوع حادث انقلاب قارب كانوي بلاعب النادي محمد عمرو مصطفى ورقم قيده بالاتحاد ۲۱۷۹.

وأضاف: "الحادث وقع في أثناء التدريب في النادي الكائن بمنطقة الزمالك بالقاهرة؛ مما ترتب عليه فقد اللاعب المذكور إلى الآن، وتم العثور على القارب والمجداف".

وتابع:" تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ البحث عن اللاعب من قبل السلطات المختصة علمًا بأن الاتحاد يقوم بشكل دوري بالتعميم على جميع الهيئات التابعة له بكافة الأكواد الخاصة بالإجراءات الطبية والأمن والسلامة الخاصة بالتدريبات والمنافسات وسلامة اللاعبين".

وتعيش الرياضة المصرية صدمات متتالية على رأسها وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر إثر أزمة قلبية بعد شهور من واقعة سقوطه الشهيرة قبل نهاية لقاء الاتحاد بالدوري المصري متأثرًا بتوقف عضلة القلب.

وفقدت الرياضة المصرية أيضًا شذى محمد نجم سباحة نادي طنطا إثر توقف عضلة القلب في أثناء التدريب.