أزمة جديدة.. جون إدوارد يرفض طلب مجلس إدارة الزمالك

تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة داخل أروقة نادي الزمالك بين جون إدوارد، المدير الرياضي، وإدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب.

ويعيش النادي على صفيح ساخن مؤخرًا بسبب أزمة سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر، وهي التي كانت تعتمد عليها الإدارة من أجل ضخ الأموال لخزينة النادي خلال السنوات المقبلة، وتجرى حاليًّا محاولات مضنية مع وزارة الإسكان المصرية من أجل استعادتها بشكل عاجل لإكمال عملية إنشاء الملاعب والفرع الجديد للنادي الأبيض.

وعلى مستوى فريق الكرة يواجه انتقادات كبيرة بعد الخسارة الأخيرة أمام وادي دجلة في الدوري المحلي، وهو ما منع الفريق من التمسك بصدارته، وظهرت بعدها عدة أصوات تطالب بضرورة رحيل البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الفريق.

وتعد هذه هي الخسارة الأولى لفيريرا مع الزمالك بالموسم الجاري من الدوري، والخسارة الأولى لفريق الزمالك أمام وادي دجلة في تاريخ مواجهاتهما.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن مجلس الإدارة غاضب من أداء فيريرا في مباراة وادي دجلة الأخيرة.

وأضاف: "أعضاء مجلس الإدارة يرغبون في عقد جلسة عاجلة مع المدرب في وجود جون إدوارد".

وتابع المصدر: "لكن جون إدوارد رفض هذا المقترح، وطلب عدم عقد أي جلسة نهائيًّا في الفترة الحالية وترك الفريق يركز في مبارياته المقبلة".

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي مساء يوم السبت الموافق الـ13 من سبتمبر في الجولة السادسة للدوري المحلي.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري قبل فترة التوقف برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن المصري المتصدر.