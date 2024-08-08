التحكيم النسائي يظهر في الدوري الأردني

تشهد النسخة الجديدة للدوري الأردني موسم 2024 – 2025 ظهور التحكيم النسائي في بعض المباريات بالجولة الأولى.

وتنطلق، اليوم الخميس، منافسات النسخة الـ 72 للدوري الأردني بمواجهة قوية تجمع بين الأهلي ومغير السرحان، ثم يلعب شباب العقبة ضد الرمثا.

وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري من مرحلتين ذهابًا وإيابًا، بحيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم أنه سيتم تقليص عدد أندية الدوري إلى 10 فرق فقط، بداية من الموسم الجديد 2025-2026 بهبوط 4 أندية في الموسم الحالي مع صعود فريقين للدوري.

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واستعان الاتحاد الأردني بصافرة نسائية في الجولة الأولى للدوري هذا الموسم وتحديدًا لقاء الوحدات ضد الصريح.

ويدير هذه المباراة أحمد يعقوب حكمًا للساحة، ويساعده أحمد سمارة بجانب المحكمة صابرين العبادي، كما تم تعيين إسراء مبيضين حكمًا رابعًا.

ولم يتم تطبيق تقنية الفيديو في منافسات الدوري الأردني بشكل رسمي حتى الآن.

ويدير الحكم مروان إسماعيل مباراة الأهلي ومغير السرحان كما يدير محمد عرفة لقاء شباب العقبة والرمثا.

وتم تعيين الحكم محمد مفيد لمواجهة الحسين إربد حامل اللقب ضد الجزيرة كما يقود الحكم محمود صبيح مباراة السلط وشباب الأردن.. ويدير الحكم محمود السوالمة مباراة معان ضد الفيصلي.