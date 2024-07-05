الكشف عن سبب وفاة أسطورة آرسنال

توفي أسطورة آرسنال وإيفرتون كيفن كامبل شهر يونيو الماضي مما أثار الحزن في قلوب ملايين من عشاق كرة القدم حول العالم.

تم نقل كامبل الذي توفي عن 54 عامًا إلى المستشفى في نهاية شهر مايو، وتوفي في الـ 15 من يونيو.

تاريخ عريض

اشتهر كامبل بفترة لعبه مع الغانرز، حيث شارك في 213 مباراة بين عامي 1988 و1995، كما فاز بالدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس أبطال الكؤوس الأوروبية.

وعند وفاته خرج نادي آرسنال ببيان رسمي كتب فيه: "نشعر بالحزن الشديد لعلمنا أن مهاجمنا السابق كيفن كامبل توفي بعد فترة من المرض، كان الجميع في النادي يحبون كيفن، نحن جميعًا نفكر في أصدقائه وعائلته في هذا الوقت العصيب، ارقد في سلام يا كيفن".

وبالمثل فعل نادي إيفرتون في بيانه حيث كتب: "يشعر الجميع في إيفرتون بالحزن العميق لوفاة مهاجمنا السابق كيفن كامبل عن عمر يناهز 54 عامًا، لم يكن مجرد أسطورة في غوديسون بارك ورمز لكرة القدم الإنجليزية، بل كان شخصًا عظيمًا بشهادة كل من قابله من قبل".

ولعب كامبل أيضًا لصالح إيفرتون، حيث أمضى ست سنوات منذ انضمامه إليه في عام 1999، وشارك مع النادي في 137 مباراة خلال تلك الفترة.

رقم غريب

يحمل كامبل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في الدوري الإنجليزي لأي لاعب لم يمثل منتخب إنجلترا.

ومع ذلك، شارك كامبل في أربع مباريات مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا ومباراة واحدة مع فريق الرديف.

سبب الوفاة

كشفت لجنة التحقيقات المكلفة بالأمر عن كيفية وفاة كامبل بعد أيام من نقله إلى مستشفى مانشستر الملكي.

وقال الطبيب الشرعي زاك غولومبيك إن مؤسسة جامعة مانشستر التي تدير المستشفى أعلنت عن حادثة سلامة من المستوى الخامس تخص حالة كامبل.

وجاءت الوفاة بسبب فشل في عمل العديد من الأعضاء بسبب مشكلة في القلب، حسبما كشفت لجنة التحقيق.