تحول كبير في خطط الاتحاد السعودي في الميركاتو

شهدت خطط إدارة نادي الاتحاد السعودي تحولًا كبيرًا بشأن صفقاتها في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت لجنة الاحتراف في اتحاد الكرة السعودي، أعلنت أن السوق الصيفية، ستنطلق في الـ18 من يوليو المقبل، وتستمر حتى الـ2 من سبتمبر من العام الجاري.

وذكرت تقارير سابقة، أن إدارة نادي الاتحاد تسعى للاستغناء عن العديد من المحترفين الكبار بين صفوفها، من أجل استقطاب لاعبين آخرين مميزين.

وارتبط اسم الاتحاد بضم أكثر من لاعب عالمي خلال الفترة الماضية، أبرزهم: الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وكيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي.