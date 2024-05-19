تحول كبير في خطط الاتحاد السعودي في الميركاتو
شهدت خطط إدارة نادي الاتحاد السعودي تحولًا كبيرًا بشأن صفقاتها في الميركاتو الصيفي المقبل.
وكانت لجنة الاحتراف في اتحاد الكرة السعودي، أعلنت أن السوق الصيفية، ستنطلق في الـ18 من يوليو المقبل، وتستمر حتى الـ2 من سبتمبر من العام الجاري.
وذكرت تقارير سابقة، أن إدارة نادي الاتحاد تسعى للاستغناء عن العديد من المحترفين الكبار بين صفوفها، من أجل استقطاب لاعبين آخرين مميزين.
وارتبط اسم الاتحاد بضم أكثر من لاعب عالمي خلال الفترة الماضية، أبرزهم: الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وكيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي.
ولكن يبدو أن الإدارة الحالية بقيادة الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي، غيرت خططها، إذ ذكرت صحيفة "الرياضية"، أن المهاجمَين اللذين يريد النادي التعاقد معهما، يلعبان حاليًّا في المنطقة الوسطى، مثل أندية الرياض أو الهلال، والنصر، الشباب، وينتظر أن تبدأ المفاوضات معهما خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن "اللجنة الفنية لفريق الاتحاد خلصت إلى إلزامية وجود مهاجم سعودي متميز ضمن قائمة الـ15 لاعبًا محليا في الموسم الجديد بعد تقليصها من قبل الاتحاد السعودي".
وأكدت أن المدير الرياضي للعميد وفريقه يعملون على استكشاف المواهب من اللاعبين الصغار داخل السعودية وخارجها، ضمن إستراتيجية واضحة وطويلة المدى تخصُّ اللاعبين في الاتحاد.
وفشل نادي الاتحاد في تحقيق أي انتصار في آخر 4 مباريات متتالية ببطولة الدوري السعودي، بعد التعادل مع الخليج والخسارة من الاتفاق بخماسية وأبها والشباب بنفس النتيجة 1-3.
ويحتل نادي الاتحاد المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة من 15 انتصارًا و6 تعادلات و11 هزيمة.