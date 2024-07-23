أدلى محمود الخطيب ، رئيس الأهلي المصري ، بأول تعليق بعد فوز فريقه على مضيفه بيراميدز بنتيجة 1-0 مساء أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة 31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال الخطيب في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه إنه فخور بجماهير الأهلي الوفية التي تضرب المثل في الإخلاص والتضحية من أجل ناديها في مختلف الألعاب الرياضية.

وأضاف:" مساندة الجماهير وشعورها بالمسؤولية تجاه ناديها ووجودها بكثافة في المدرجات وتشجيعها الذي لا يتوقف أكبر حافز للجهاز الفني واللاعبين، خاصة وأن البطولة لم تحسم بعد، بل تحتاج إلى المزيد من التركيز والعطاء".

وأشار إلى أنه على ثقة بأن جماهير الأهلي الواعية سوف تستمر في الالتفاف كعادتها حول الفريق لاستكمال المشوار الناجح".

وتمنى الخطيب أن تبذل كل منظومة العمل في الأهلي بدءًا من مجلس الإدارة ومرورًا بكل المسؤولين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين والعاملين أقصى ما لديها، لتحقيق ما يليق بالنادي وتاريخه ويسعد جماهيره.

وقطع الأهلي خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري المصري بعدما قلص الفارق مع بيراميدز إلى نقطتين فقط.

ويتبقى للأهلي 8 مباريات بالدوري المصري، بينما يبقى لبيراميدز 5 لقاءات فقط على نهاية مشوار البطولة.

ويلعب الأهلي مباراة مؤجلة ضد المصري يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية كما يلتقي بيراميدز في التوقيت نفسه مضيفه الزمالك باستاد القاهرة.