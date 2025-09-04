الاتحاد السعودي ينقذ الشباب بـ"صفقة إسبانية" مهمة

تستهدف إدارة نادي الشباب السعودي في الوقت الحالي البحث سريعا عن ضم لاعبين جدد، حيث يحتاج الفريق لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين سعيا لانتشال الفريق من البداية السيئة التي تلقاها في دوري روشن للمحترفين.

كان الشباب قد استهل موسمه في الدوري السعودي للمحترفين بالخسارة أمام الخليج بنتيجة "4-1"، وهي النتيجة الصادمة التي أشعلت أزمة داخل النادي، وخرجت الجماهير للمطالبة بضرورة دعم الصفوف قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية يوم 10 سبتمبر الجاري.

أخبار ذات علاقة عبد الرزاق حمدالله يطلب الرحيل عن نادي الشباب السعودي

أخبار ذات علاقة بعد ضياع صفقة فايغل.. الشباب السعودي يتوصل إلى اتفاق مع نجم بيرنلي

وفي هذا السياق، ذكرت تقارير إخبارية أن الإسباني أوناي هيرنانديز، لاعب وسط الاتحاد السعودي، بات قريبًا من الرحيل إلى الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقارير، فقد تلقت إدارة الاتحاد عرضًا من الشباب، لاستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم، وتدرس الموافقة عليه، من أجل إفساح المجال للتعاقد مع مدافع أجنبي جديد، ضمن فئة اللاعبين تحت السن.

وذكر برنامج "نادينا" عبر قناة "إم بي سي"، بأن المفاوضات قائمة حول نسبة تحمل الشباب لرواتب اللاعب الإسباني، وقيمة مبلغ الإعارة لصالح الاتحاد.

وكان اللاعب الإسباني قد انضم إلى الاتحاد في فبراير 2025 قادمًا من برشلونة بعقد يمتد لثلاثة أعوام، لكن قرار الإعارة يهدف إلى إفساح المجال لتدعيمات جديدة في قائمة الفريق.