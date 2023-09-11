ساوثغيت: أقنعت كايل ووكر مرتين بالتراجع عن الاعتزال الدولي

وسجل الظهير الأيمن البالغ عمره 33 عاما هدفه الدولي الأول مع إنجلترا في مشاركته رقم 77، خلال التعادل 1-1 مع أوكرانيا في مباراة بتصفيات بطولة أوروبا 2024 في بولندا يوم السبت الماضي، وقال ساوثغيت إن هذا المدافع "مهم جدا" للتشكيلة.

وأبلغ ساوثغيت وسائل إعلام بريطانية: "لقد أقنعته بالتراجع عن الاعتزال الدولي في مناسبتين، بعد بطولة أوروبا وبعد كأس العالم".

وأضاف: "إذا كنا نتحدث عن لاعبين من الطراز الرفيع في مراكزهم في فريقنا، فهو من المرجح أن يكون منهم".

وأردف: "أعتقد أنه لا يدرك مدى تقديرنا له ومدى أهميته لنا. هو من المرجح ألا يكون سعيدا بحديثي عن ذلك".