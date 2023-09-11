ساوثغيت: أقنعت كايل ووكر مرتين بالتراجع عن الاعتزال الدولي
قال غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، إنه أقنع كايل ووكر بالتراجع مرتين عن اعتزال اللعب الدولي بعد الخسارة في دور الثمانية لكأس العالم أمام فرنسا العام الماضي، والهزيمة بركلات الترجيح أمام إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا 2020.
وسجل الظهير الأيمن البالغ عمره 33 عاما هدفه الدولي الأول مع إنجلترا في مشاركته رقم 77، خلال التعادل 1-1 مع أوكرانيا في مباراة بتصفيات بطولة أوروبا 2024 في بولندا يوم السبت الماضي، وقال ساوثغيت إن هذا المدافع "مهم جدا" للتشكيلة.
وأبلغ ساوثغيت وسائل إعلام بريطانية: "لقد أقنعته بالتراجع عن الاعتزال الدولي في مناسبتين، بعد بطولة أوروبا وبعد كأس العالم".
وأضاف: "إذا كنا نتحدث عن لاعبين من الطراز الرفيع في مراكزهم في فريقنا، فهو من المرجح أن يكون منهم".
وأردف: "أعتقد أنه لا يدرك مدى تقديرنا له ومدى أهميته لنا. هو من المرجح ألا يكون سعيدا بحديثي عن ذلك".
وأكد ساوثغيت أن ووكر، الذي خاض مباراته الدولية الأولى وعمره 21 عاما في 2011، أصبح "قائدا ناضجا" لمنتخب إنجلترا.
وتابع المدرب الإنجليزي: "لا يتعلق الأمر باللعب فقط، بل بوجوده في المران، والطريقة التي أسمعه يتحدث بها عند إجراء المقابلات، ومدى تأثيره على المجموعة واللاعبين الأصغر سنا".
وأوضح: "أعتقد أنه يستمتع بتحمل المسؤولية الإضافية في ناديه، وأنا أدرك أنه جاهز لكي يفعل الأمر ذاته معنا أيضا".
وتتصدر إنجلترا المجموعة الثالثة في التصفيات بفارق ست نقاط، وتبدو في طريقها لحسم التأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا المقررة إقامتها في ألمانيا العام المقبل. وستلعب إنجلترا مع أسكتلندا في مباراة ودية في غلاسغو، غدا الثلاثاء.