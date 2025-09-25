فضيحة تحكيمية جديدة.. الـVAR ينقذ أتلتيكو قبل مواجهة ريال مدريد

شهدت المباراة التي جمعت فريقي أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإسباني، على أرضية ملعب ميتروبوليتانو، جدلا تحكيميا مثيرا قبل الديربي المرتقب بين "الميرنغي" ونظيره "الأتلتي"، يوم السبت المقبل.

وتفوق أتلتيكو مدريد على نظيره رايو فاليكانو بنتيجة (3-2) في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري الإسباني.

أخبار ذات علاقة لجنة الحكام تتخذ قرارا خطيرا قبل ديربي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

أخبار ذات علاقة ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد القاتل على رايو فايكانو

وشكل خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد فارقًا كبيرًا للنادي الإسباني، حيث أحرز ثلاثية أعادت فريقه للمباراة أمام رايو فاليكانو في وقت حاسم.

وتقدم أتلتيكو مدريد أمام رايو فاليكانو بفضل هدف ألفاريز، في الدقيقة 15 من عمر المباراة، وتمكن بيب شافاريا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 45+1.

أخبار ذات علاقة ليس محمد صلاح.. أكثر لاعب أبهر جمهور ليفربول أمام أتلتيكو مدريد

ونجح ألفارو غارسيا ريفيرا، في تسجيل الهدف الثاني لصالح رايو فاليكانو، وذلك في الدقيقة 77 ليصعب المهمة أمام أتلتيكو مدريد، مع اقتراب اللقاء من النهاية.

وقام ألفاريز بدوره على أكمل وجه بعد أن نجح في تسجيل هدف التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 80، قبل أن يعيد فريقه للمقدمة بتسجيله الثالث له وللروخي بلانكوس قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين.

وشهدت المباراة اعتداء قويا من ماركوس يورنتي وكوكي، ثنائي أتلتيكو مدريد، على لاعبي رايو فاليكانو، تحت أنظار الحكم.

وبحسب ما ذكرته منصة "ArchivoVAR"، فإن أداء حكم "الفار" تروخيلو سواريز كان جنونيا، حيث لم يتدخل في لقطات جدلية، موضحا أنه كان يجب طرد ماركوس يورينتي وكوكي مُباشرةً، حيث اعتدى كلا اللاعبَين على لاعبي المنافس.

وشدد التقرير: "تقنية الفيديو (VAR) أعفت أتلتيكو مدريد من إنهاء المباراة بتسعة لاعبين".

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بتلك النتيجة إلى 9 نقاط ليستقر في المركز التاسع، بينما تجمد رايو فاليكانو عند 5 نقاط في المرتبة الـ14.