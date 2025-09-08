أخيرا حضر المهاجم.. لقطة بطولية لفراس شواط في تأهل تونس لكأس العالم

لم يكن أكثر جماهير منتخب تونس تفاؤلا تتوقع الفوز على غينيا الاستوائية اليوم الاثنين في تصفيات كأس العالم والذي كان الخيار الوحيد للتأهل مباشرة للنهائيات لكن المهاجم البديل فراس شواط هداف النادي الإفريقي منح الجماهير التونسية فرحة لا توصف بالتأهل رسميا للنسخة المقبلة من المونديال.

وبلغت تونس رسميا نهائيات كأس العالم 2026، المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعد العودة بالفوز في مباراة دراماتيكية أمام غينيا الاستوائية (1 ـ 0) في العاصمة مالابو.

وأحرز محمد علي بن رمضان الذي حل بديلا في الشوط الثاني مكان الياس العاشوري هدف الفوز والتأهل لتونس في الوقت المحتسب بدل ضائع ليحسم بطاقة المونديال للمرة السابعة في تاريخ نسور قرطاج إلى نهائيات كأس العالم.

ورغم التصديات الرائعة للحارس التونسي أيمن دحمان في الشوط الثاني عندما أنقذ مرماه من عدة أهداف كانت تبدو محققة، فإن لقطة المباراة كان بطلها المهاجم فراس شواط الذي انقض على كرة بعيدة جدا عن مرمى غينيا الاستوائية وانتزعها من المدافع كوكو ليتوجه نحو المرمى.

وواصل شواط مجهوده الخارق عندما تجاوز الدفاع قبل أن يدخل مناطق الجزاء ويقدم تمريرة ذهبية لمحمد علي بن رمضان الذي وضعها في الشباك معلنا فوز تونس في الوقت القاتل.

وتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 22 نقطة جمعها من سبع انتصارات وتعادل واحد، ليبقى دون هزيمة طوال مشوار التصفيات ومتقدما بفارق 10 نقاط عن منتخب ناميبيا ثاني الترتيب، فيما يأتي منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

ولقيت لقطة شواط البطولية تفاعلا كبيرا ولافتا من الجماهير التونسية بينما حازت تمريرة بن رمضان التي دخلت الشباك بدورها على إعجاب المتابعين عبر منصات التواصل.

وكان بن رمضان وشواط دخلا بديلين في الشوط الثاني في الدقيقة ذاتها، عندما دفع بهما المدرب سامي الطرابلسي في الدقيقة 73 مكان كل من الياس العاشوري وفرجاني ساسي ليمنحا تونس التأهل رقم 7 في تاريخهم في كأس العالم والثالث على التوالي بعد 2018 و2022.