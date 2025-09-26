بدلا من صديقته.. شقيقة نجم برشلونة تخطف الأضواء بتصرفها معه (صور)

خطفت شقيقة باو كوبارسي، نجم برشلونة الإسباني، الأضواء بعد ظهور الأخير في حفل الكرة الذهبية الذي أقيم، مساء الاثنين الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس.

ونافس كوبارسي زميله لامين يامال نجم برشلونة بجانب بعض اللاعبين الآخرين على لقب أفضل لاعب شاب (كوبا 2025)، والتي توج بها يامال.

ونشر كوبارسي صوراً عبر حسابه بموقع "إنستغرام" مع شقيقته إريني وهي تقوم بتعديل ملابسه قبل حفل الكرة الذهبية.

وأبدت إريني اهتماماً كبيراً بملابس شقيقها والبدلة التي ارتداها في حفل الكرة الذهبية.

ويرتبط كوبارسي بعلاقة قوية مع شقيقته والتي ظهرت معه في عدة محافل، كما حرص على تهنئتها بعيد ميلادها من قبل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويلعب باو كوبارسي في صفوف الفريق الأول بنادي برشلونة بعد تصعيده للفريق الأول في شهر يناير 2024 من قطاع الناشئين.

ولفت المدافع، صاحب الـ18 عاماً، الأنظار بتألقه اللافت مع برشلونة، وخاض مع البلوغرانا 85 مباراة، وسجل هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ولعب كوبارسي 7 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا، ولكنه لم ينضم لقائمة الماتادور في كأس أوروبا 2024.