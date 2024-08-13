كرَّر حسين الشحات، نجم الأهلي المصري، اعتذاره للمغربي محمد الشيبي نجم بيراميدز على خلفية الأزمة التي دارت بين الثنائي، ووصلت إلى ساحات المحاكم.

وتعود الواقعة إلى اعتداء "الشحات" بالصفع على وجه الشيبي عقب لقاء الفريقين، يوم 23 يوليو 2023، في الدوري المصري.

ولجأ "الشيبي" للقضاء المصري ضد "الشحات" ووجه له اتهامات السب والضرب والإهانة، وحصل على حكم بحبس لاعب الأهلي لمدة عام مع إيقاف التنفيذ مع منعه من ممارسة أي عمل إداري بجهة رياضية لمدة 5 أعوام.

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وقال "الشحات" عبر حواره على قناة "mbc masr 2" إنه ظل لمدة 10 أيام لا يعرف طعم النوم بسبب واقعة اعتدائه على لاعب بيراميدز، موضحًا أنه قام بهذا التصرف للمرة الأولى وستكون الأخيرة.

وأشار إلى أنه كان غاضبًا من تصرفه، ولم يصدق أنه صدر منه، مؤكدًا أنه لم يتخيل أن يصل الأمر إلى ساحات القضاء، رغم أنه اعتذر للاعب بيراميدز، كما أنه يكرر الاعتذار للاعب وأسرته.

وأوضح أن الشيبي حاول إيذاءه بتدخله الأخير ضده في لقاء الفريقين، يوم 22 يوليو الماضي، بالدوري المصري والذي نال عليه البطاقة الحمراء.

واعترف "الشحات" بتلقيه عروضًا من أندية سعودية وإماراتية في الفترة الحالية، مؤكدًا أنه لا يبحث الحديث عن مفاوضات الرحيل، لكن هناك اتصالات شفهية، وهناك عروض رسمية.

وأشار إلى أنه فوجئ بحضور والدته مراسم تجديد عقده مع الأهلي بتحضير من شقيقه، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق.

وأوضح أنه رفض عروضًا بالجملة للبقاء مع الأهلي، رغم أن راتبه السنوي ليس من الفئة الأولى بل كان يتقاضى مثل لاعبي الفئتين الثالثة أو الرابعة.