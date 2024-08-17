يواجه فريق ليفربول نظيره إبسويتش تاون، مساء اليوم السبت، في مستهل انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي، على ملعب ملعب "بورتمان رود".

وشهد تشكيل ليفربول تواجد الدولي المصري، محمد صلاح، أساسيًّا ليحاول مع زملائه تحقيق الفوز لصالح "الريدز" خارج الديار أمام الصاعد حديثًا من الدرجة الأولى.

ونجح ليفربول في التعاقد مع المدرب آرني سلوت، بعد رحيل الألماني يورغن كلوب عن "الأنفيلد" نهاية الموسم الماضي.

وأنهى ليفربول منافسات الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي في المركز الثالث، فيما نجح فريق إبسويتش تاون في الصعود إلى البريميرليغ.

تشكيل الفريقين:

ليفربول: أليسون، ألكسندر أرنولد، فان دايك، كوانساه، روبرتسون، ماك أليستر، سوبوسلاي، غرافينبرش، محمد صلاح، غوتا، دياز.

إبسويتش تاون: والتون، توانزيبي، وولفيندين، غرايفز، ديفيس، سام مرسي، لونغو، بيرنز، تشابلن، هوتشينسون، ديلاب.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة ليفربول وإبسويتش تاون في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي خلال السطور القادمة:

انطلاق الشوط الأول.

الدقيقة 1: هجوم قوي من ليفربول على منطقة جزاء إبسويتش تاون.

الدقيقة 3: تمريرات قصيرة متتالية بين لاعبي ليفربول في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

الدقيقة 6: إنذار أول في المباراة للاعب إبسويتش، ولفيندين، بعد عرقلة غرافنبرغ.

الدقيقة 9: هجمة خطيرة لفريق إبسويتش تاون ولكن دفاع ليفربول كان للكرة بالمرصاد.

الدقيقة 12: سيطرة من لاعبي إبسويتش تاون على الكرة في وسط الملعب دون أي خطورة على المرمى.

الدقيقة 15: مرور ربع ساعة لعب من أحداث الشوط الأول، وما زال التعادل السلبي قائمًا حتى الآن.

الدقيقة 20: كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إبسويتش تاون عن طريق سام مرسي على جاكوب غريفز الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

الدقيقة 27: كرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ليفربول من ركلة ركنية عن طريق أرنولد أمسكها حارس المرمى بنجاح.

الدقيقة 32: هجوم مرتد لصالح إبسويتش تاون ومن ثم تسديدة من أوماري جيرو هاتشينسون من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

الدقيقة 38: مخالفة لصالح جوتا لاعب فريق ليفربول في وسط الملعب على بيرنز.

الدقيقة 42: كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إبسويتش تاون على رأس أكسيل الذي سدد كرة مرت أعلى العارضة.

الدقيقة 45: تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح ليفربول عن طريق أرنولد لكنها بعيدة عن المرمى.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.