حقيقة اهتمام ليفربول بضم نجم منتخب إيطاليا

كشف فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، حقيقة اهتمام نادي ليفربول بضم ريكاردو كالافيوري، مدافع بولونيا ومنتخب إيطاليا، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وبعد تألقه اللافت في نهائيات بطولة أوروبا "يورو 2024" مع منتخب بلاده إيطاليا، علاوة على تقديمه مستويات قوية مع بولونيا مفاجأة الموسم الماضي في الدوري الإيطالي، بات المدافع كالافيوري أحد أبرز الأسماء المتداولة بقوة في سوق انتقالات اللاعبين.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن خطة بولونيا الأولى هي الاحتفاظ باللاعب البالغ من العمر 22 عامًا للمشاركة مع الفريق في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.