حقيقة اهتمام ليفربول بضم نجم منتخب إيطاليا
كشف فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، حقيقة اهتمام نادي ليفربول بضم ريكاردو كالافيوري، مدافع بولونيا ومنتخب إيطاليا، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وبعد تألقه اللافت في نهائيات بطولة أوروبا "يورو 2024" مع منتخب بلاده إيطاليا، علاوة على تقديمه مستويات قوية مع بولونيا مفاجأة الموسم الماضي في الدوري الإيطالي، بات المدافع كالافيوري أحد أبرز الأسماء المتداولة بقوة في سوق انتقالات اللاعبين.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن خطة بولونيا الأولى هي الاحتفاظ باللاعب البالغ من العمر 22 عامًا للمشاركة مع الفريق في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.
وإذا لم يتمكن بولونيا من الاحتفاظ بخدمات كالافيوري، فإنهم يطمحون أن تساعد مشاركته باليورو في رفع قيمته السوقية، من أجل بيعه بسعر مرتفع.
وتقدر قيمة كالافيوري بـ30 مليون يورو، علمًا بأن عقده مع بولونيا يمتد حتى 30 يونيو 2027.
وقال رومانو في فيديو عبر حسابه على منصة "يوتيوب"، إن "آرسنال وتشيلسي يراقبان اللاعب، ولكن لا يوجد شيء ملموس بين ليفربول وريكاردو كالافيوري في الوقت الحالي، ولكن لننظر إذا كان سيعود ليفربول باهتمام قوي لضم المدافع الإيطالي".
ويعد كالافيوري هدفًا أيضًا لنادي يوفنتوس، لا سيّما بعد تعاقد النادي مع تياجو موتا مديرًا فنيًا للفريق من بولونيا.
كذلك ذكرت تقارير سابقة أن ريال مدريد يبحث عن تعزيزات دفاعية، مع رحيل قائده ناتشو إلى نادي القادسية السعودي.