قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي بحسب رابطة اللاعبين المحترفين

كما تم ترشيح هالاند وساكا لجائزة أفضل لاعب شاب، إلى جانب غابرييل مارتينيلي لاعب آرسنال، مويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي الجديد، وزميله السابق في برايتون إيفان فيرجسون ولاعب خط وسط أستون فيلا جاكوب رامزي.

وحطم هالاند الرقم القياسي في تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لمعظم الأهداف في موسم واحد خلال موسمه الأول في إنجلترا.

وسجل المهاجم النرويجي 36 هدفًا في 35 مباراة، وأنهى اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا موسم 2022/2023 برصيد 52 هدفًا في جميع المسابقات، حيث فاز مانشستر سيتي بالثلاثية.

وكان دي بروين أفضل صانع تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، حيث صنع 18 هدفًا في 32 مباراة كما سجل 7 أهداف.

وكان ستونز جزءًا محوريًا من مانشستر سيتي الفائز بالثلاثية بعد انتقاله من الدفاع إلى خط الوسط.

كما قدم كل من أوديغارد وساكا موسمًا مميزًا، وسجل ساكا 14 هدفًا وصنع 11 في 38 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين سجل أوديغارد 15 هدفًا وصنع 8 في 37 مباراة في الدوري الإنجليزي.

وسجل مارتينيلي 15هدفًا وصنع 5 في 36 مباراة في الدوري الإنجليزي، أما هاري كين فسجل 30 هدفًا وصنع 3 في 38 مباراة في الدوري الإنجليزي.