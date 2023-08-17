قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي بحسب رابطة اللاعبين المحترفين
كشفت رابطة اللاعبين المحترفين أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.
وبحسب الرابطة، فإن المرشحين للجائزة، هم: كيفن دي بروين وإيرلينغ هالاند وجون ستونز من مانشستر سيتي ومارتن أوديغارد وبوكايو ساكا من آرسنال، وهاري كين المنتقل من توتنهام لبايرن ميونخ.
سيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز يوم 29 أغسطس.
كما تم ترشيح هالاند وساكا لجائزة أفضل لاعب شاب، إلى جانب غابرييل مارتينيلي لاعب آرسنال، مويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي الجديد، وزميله السابق في برايتون إيفان فيرجسون ولاعب خط وسط أستون فيلا جاكوب رامزي.
وحطم هالاند الرقم القياسي في تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لمعظم الأهداف في موسم واحد خلال موسمه الأول في إنجلترا.
وسجل المهاجم النرويجي 36 هدفًا في 35 مباراة، وأنهى اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا موسم 2022/2023 برصيد 52 هدفًا في جميع المسابقات، حيث فاز مانشستر سيتي بالثلاثية.
وكان دي بروين أفضل صانع تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، حيث صنع 18 هدفًا في 32 مباراة كما سجل 7 أهداف.
وكان ستونز جزءًا محوريًا من مانشستر سيتي الفائز بالثلاثية بعد انتقاله من الدفاع إلى خط الوسط.
كما قدم كل من أوديغارد وساكا موسمًا مميزًا، وسجل ساكا 14 هدفًا وصنع 11 في 38 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين سجل أوديغارد 15 هدفًا وصنع 8 في 37 مباراة في الدوري الإنجليزي.
وسجل مارتينيلي 15هدفًا وصنع 5 في 36 مباراة في الدوري الإنجليزي، أما هاري كين فسجل 30 هدفًا وصنع 3 في 38 مباراة في الدوري الإنجليزي.
وفيما يلي القائمة المختصرة لأفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين:
كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)
إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)
هاري كين (المنتقل من توتنهام لبايرن ميونخ)
مارتن أوديغارد (آرسنال)
بوكايو ساكا (آرسنال)
جون ستونز (مانشستر سيتي)
القائمة المختصرة لأفضل لاعب شاب:
مويسيس كايسيدو (المنتقل من برايتون لتشيلسي)
إيفان فيرغسون (برايتون)
إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)
غابرييل مارتينيلي (آرسنال)
جاكوب رامسي (أستون فيلا)
بوكايو ساكا (آرسنال)