ماركا: بيكيه تلقّى الضوء الأخضر لبناء فندق على أرض مقبرة إسلامية قديمة في مالقة

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة تلقى الضوء الأخضر من إدارة التخطيط لبناء فندق في مدينة ملقة على أرض مقبرة إسلامية قديمة تعود للعصر الأندلسي.

وبحسب الصحيفة، فقد تأخر إعطاء الضوء لمدافع برشلونة بسبب كون الأرض كانت تعد موقعًا أثريًا، حيث تضم مقبرة قديمة تعود للدولة الأندلسية.

وخاض جيرارد بيكيه معركة قانونية كبيرة من أجل الحصول على إذن ببناء فندقه، حيث تبلغ مساحة الأرض 3 آلاف متر، وإذا لم تحدث انتكاسات سيبدأ البناء في شهر كانون الثاني/ يناير 2023.

وقال عالم الآثار ألبرتو كومبيان في مقابلة مع " مالقة سير": "القبور فارغة، وربما لم تُستخدم أبدًا، وليست ذات قيمة كافية للحفاظ عليها".

وأضاف: "يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر، وأقوى فرضية لدينا هي أن البناء تم خلال احتلال مالقة".

وبعد أسابيع من ارتباط اسمه بأخبار سيئة، سواء داخل الملعب بسبب مستواه مع برشلونة، أوخارجه بسبب انفصاله عن صديقته المغنية الكولومبية شاكيرا، تلقى جيرارد بيكيه أخيرًا أخبارًا جيدة بحسب صحيفة "ماركا" بعد فوزه بمعركة بناء فندق في ملقة.

ويعتبر بيكيه، بالإضافة لكونه لاعب كرة قدم، رجل أعمال، حيث يملك عدة شركات تنشط في عدة مجالات، ومن بينها الرياضة، وتنظم شركته "كوسموس" كأس ديفيز للتنس للمنتخبات.