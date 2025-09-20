جورجينا تفاجئ كريستيانو جونيور في مباراة النصر والأهلي (فيديو)

فاجأت جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، نجل الأخير كريستيانو جونيور.

وحضرت جورجينا مباراة لفريق النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي تحت 16 عاماً لمساندة كريستيانو جونيور.

وظهرت جورجينا بجانب كريستيانو رونالدو قائد النصر، وتابعت بحماس المباراة لدعم نجل أسطورة كرة القدم.

وأحرز كريستيانو جونيور هدفاً رائعاً من ضربة حرة مباشرة في مباراة الأهلي تحت أنظار والده.

ووجّه نجل رونالدو تسديدة قوية في الدقيقة 67 سكنت الشباك، وساهمت في انتصار فريقه بهدف دون رد.

وأعاد كريستيانو جونيور للأذهان طريقة والده في تسديد الضربات الثابتة بهذا الهدف الرائع.

ويُنظر إلى كريستيانو جونيور باعتباره أحد المواهب الصاعدة في أكاديمية النادي، إذ يسعى للسير على خطى والده داخل المستطيل الأخضر.

واحتفل كريستيانو جونيور مع زملائه بالفوز بعد اللقاء، وانتشر مقطع فيديو لجورجينا وهي تشاهد احتفالات اللاعب الصاعد مع فريقه داخل أرض الملعب.

يشار إلى أن كريستيانو جونيور قد التحق بقطاع الناشئين بنادي النصر بعد انضمام والده إلى الفريق الأول في شهر يناير 2023.