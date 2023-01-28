سبالينكا تهزم ريباكينا وتحرز لقب أستراليا المفتوحة للتنس
شقت أرينا سبالينكا طريقها إلى أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى للتنس في أستراليا المفتوحة بعد فوزها 4/6 و6/3 و6/4 على القازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة 22 في نهائي مثير بين اثنتين من صاحبات الضربات القوية في منافسات السيدات، اليوم السبت.
ويعني هذا الانتصار 11 على التوالي هذا العام، أن لاعبة روسيا البيضاء ستعود للمركز الثاني في التصنيف العالمي خلف البولندية إيجا شيانتيك، لتجني ثمار تطور استقرارها الذهني لتظهر كتهديد حقيقي في البطولات الكبرى.
وتقدمت ريباكينا 3/1 بأريحية بعدما فقدت سبالينكا إرسالها القوي بخطأ مزدوج في ضربة الإرسال وضربة أمامية خارج الملعب، لكن لاعبة قازاخستان باتت تحت الضغط وسمحت لمنافستها بالتعادل في المجموعة الافتتاحية 4/4.
وردت ريباكينا على الفور وزادت من حرارة المباراة في ظروف عاصفة في ملعب رود ليفر لتكسر إرسال منافستها مرة أخرى عندما ارتكبت سبالينكا خامس خطأ مزدوج في ضربة الإرسال لتحسم المجموعة بإرسال قوي ردته لاعبة روسيا البيضاء في الشبكة.
وكانت هذه المرة الأولى التي تخسر فيها سبالينكا بطلة أديليد مجموعة خلال 11 مباراة هذا العام وبدأت أعصابها تتوتر قليلا، قبل أن تستعيد اللاعبة البالغ عمرها 24 عاما توازنها وتنقذ نقطتين لكسر إرسالها في الشوط الأول للمجموعة الثانية.
وتحسن أداء سبالينكا لتكسر إرسال منافستها وتتقدم 4/1 قبل أن تدرك التعادل 1/1 في المجموعات عبر ضربتي إرسال ساحق هما 11 و12 لها في المباراة.
وأطلقت سبالينكا ضربات إرسال قوية وكانت تعيد إرسال منافستها بضربات عميقة خلال المجموعة الحاسمة لتخترق الثغرات في دفاع ريباكينا وتتقدم 5/3.
وبعدها ارتكبت خطأ مزدوجا في ضربة الإرسال في نقطة الفوز بالمباراة وأهدرت نقطتين بعدها قبل أن تحصد كأس دافني أكهرست التذكاري.
وذهبت إلى نصف ملعب ريباكينا لتحتضنها قبل الصعود للمدرجات ومعانقة فريقها المعاون.
وحصدت لاعبة روسيا البيضاء المصنفة الخامسة أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى للتنس.