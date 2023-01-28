سبالينكا تهزم ريباكينا وتحرز لقب أستراليا المفتوحة للتنس

شقت أرينا سبالينكا طريقها إلى أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى للتنس في أستراليا المفتوحة بعد فوزها 4/6 و6/3 و6/4 على القازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة 22 في نهائي مثير بين اثنتين من صاحبات الضربات القوية في منافسات السيدات، اليوم السبت.

ويعني هذا الانتصار 11 على التوالي هذا العام، أن لاعبة روسيا البيضاء ستعود للمركز الثاني في التصنيف العالمي خلف البولندية إيجا شيانتيك، لتجني ثمار تطور استقرارها الذهني لتظهر كتهديد حقيقي في البطولات الكبرى.