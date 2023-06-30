مشكلة طبية تهدد انتقال حكيم زياش للنصر السعودي

وقد يكون التعاقد الذي يلوح في الأفق موضع شك بسبب ظهور مشكلات خلال خضوع حكيم زياش للكشف الطبي.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا قالت فيه: "يُعتقد أن اللاعب المولود في هولندا خضع لفحص طبي من جانب النادي السعودي، وكشف مشاكل في الركبة؛ ما أثار بعض المخاوف بشأن انتقاله".

وأضافت: "تم ظهور المشكلة ذاتها سابقًا من قبل باريس سان جيرمان عندما حاول اللاعب المغربي الانتقال إلى صفوف الفريق الباريسي خلال يناير الماضي، ولم تكتمل الصفقة بسبب تلك المشكلة".

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن زياش يرغب في مغادرة تشيلسي الآن، لغيابه عن المباريات في الموسم الماضي وعدم الدخول ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.