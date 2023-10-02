بعد 24 مباراة مع تشيلسي.. مودريك يسجل هدفه الأول (فيديو)

ويحل نادي تشيلسي ضيفا على فولهام، مساء اليوم الإثنين، في ختام الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ميخايلو مودريك هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 18، وهو أيضًا أول أهدافه منذ انضمامه إلى تشيلسي، حيث خاض 24 مباراة دون أن يهز الشباك.