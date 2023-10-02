بعد 24 مباراة مع تشيلسي.. مودريك يسجل هدفه الأول (فيديو)
سجل ميخايلو مودريك، لاعب تشيلسي، أول هدف له منذ انضمامه إلى البلوز، في شباك فولهام، في المباراة التي تقام الآن على ملعب كرافن كوتيج، ضمن منافسات الجولة الـ7 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
انضم مودريك إلى تشيلسي قادما من شاختار دونيتسيك في يناير الماضي مقابل 100 مليون يورو
ويحل نادي تشيلسي ضيفا على فولهام، مساء اليوم الإثنين، في ختام الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ميخايلو مودريك هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 18، وهو أيضًا أول أهدافه منذ انضمامه إلى تشيلسي، حيث خاض 24 مباراة دون أن يهز الشباك.
وانضم مودريك إلى تشيلسي قادما من شاختار دونيتسيك في يناير الماضي مقابل 100 مليون يورو.
وفشل المهاجم الشاب في الظهور بشكل جيد حتى الآن مع البلوز، وكسر النحس وسجل أول أهدافه.