رسميًا.. فنربخشة يتعاقد مع لاعب الأهلي السعودي

أعلن نادي فنربخشة التركي تعاقده رسميا مع الفرنسي آلان سان ماكسيمين، قادما من الأهلي السعودي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال النادي التركي في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء: "سيصل اللاعب الفرنسي آلان سان ماكسيمين، الذي تم التوصل معه ومع الأهلي السعودي إلى اتفاق مبدئي لانتقاله على سبيل الإعارة، إلى إسطنبول مساء اليوم للخضوع للفحص الطبي ومواصلة مفاوضات الانتقال".

وكان نادي فنربخشة توصل إلى اتفاق أخيرا مع "الراقي" بشأن استعارة اللاعب الفرنسي لمدة موسم مع عدم وجود خيار الشراء في نهاية الإعارة.

وأكدت تقارير أخيرًا أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو متمسك بضم ماكسيمين، لتدعيم صفوف فنربخشة قبل انطلاق الموسم، وحصل الأهلي على موافقة رابطة الدوري السعودي ولجنة الاستقطاب على هذا الأمر.

وكان سانت ماكسيمين انضم إلى صفوف النادي الأهلي السعودي بعقد لمدة 3 سنوات قادما من نيوكاسل الإنجليزي، الصيف الماضي.

وشارك ماكسيمين في 30 مباراة مع الأهلي خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، وساهم في تسجيل 13 هدفًا، حيث أحرز 4 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة.