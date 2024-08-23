اقترب أحد نجوم فريق الاتحاد السعودي من الرحيل إلى الدوري الفرنسي قبل غلق باب الانتقالات الجارية.

ويستعد الاتحاد لخوض مباراته الرسمية الأولى في الموسم الحالي 2024 – 2025 بمواجهة خارج الديار ضد نادي الخلود الصاعد، حديثًا، إلى الدوري السعودي.

وأبرم نادي الاتحاد عدة تعاقدات لتدعيم صفوفه على رأسها الجناح الفرنسي موسى ديابي قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، بجانب حسام عوار لاعب وسط روما الإيطالي.

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وأشارت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية إلى أن نادي رين اقترب من الحصول على خدمات البرتغالي غوتا لاعب نادي الاتحاد السعودي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن المفاوضات تسير بصورة جيدة بين الناديين، ومن المقرر إتمام الصفقة، بشكل رسمي، في غضون الساعات المقبلة.

وانضم الجناح البرتغالي صاحب الـ 25 عامًا إلى نادي الاتحاد في صيف 2023 قادمًا من سيلتيك الإسكتلندي في صفقة وصلت قيمتها إلى 29 مليون يورو.

ولكن غوتا قدم مردودًا باهتًا، وسجل 5 أهداف فقط خلال 25 مباراة خاضها مع فريقه السعودي في الموسم الماضي، بخلاف أنه قدم تمريرة حاسمة واحدة.

واستغنى الاتحاد عن العديد من لاعبيه بعد موسم باهت خالٍ من الألقاب، على رأسهم: المغربي عبد الرزاق حمد الله، والمصري أحمد حجازي، والثنائي البرازيلي رومارينيو، والحارس مارسيلو غروهي، وهارون كمارا.