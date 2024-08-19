افتتح توتنهام مشواره في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتعادل مثير خارج ملعبه أمام ليستر سيتي بنتيجة 1-1، مساء الاثنين، في ختام منافسات الجولة الأولى.

تقدم توتنهام بهدف سجله اللاعب بيدرو بورو الذي حول كرة عرضية إلى مرمى ليستر سيتي بضربة رأس متقنة في الدقيقة 29.

ولكن المخضرم جيمي فاردي كان له رأي آخر، وسجل هدف التعادل لصالح ليستر سيتي برأسية رائعة في الدقيقة 57.

وفشل توتنهام في تحقيق الفوز بمباراته الافتتاحية بالبريميرليغ، رغم مشاركة القوة الضاربة بقيادة هيونغ مين سون والوافد الجديد دومينيك سولانكي.

وشهدت المباراة سقوط مرعب للاعب الأوروغوياني رودريغو بينتاكور أدت إلى استبداله بعد إصابة خطيرة في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

وفيما يلي نتائج مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي:

مانشستر يونايتد - فولهام (1-0)

إبسويتش تاون – ليفربول (0-2)

نوتينغهام فورست – بورنموث (1-1)

نيوكاسل يونايتد – ساوثهامبتون (1-0)

إيفرتون – برايتون (0-3)

أرسنال – ولفرهامبتون (2-0)

وست هام – أستون فيلا (1-2)

برينتفورد – كريستال بالاس (2-1)

تشيلسي – مانشستر سيتي (0-2)

ليستر سيتي – توتنهام (1-1)