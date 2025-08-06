نجم الهلال يقلد كريستيانو رونالدو بـ "مقصية خيالية" (فيديو)

قلّد عبد الله الحمدان، مهاجم الهلال السعودي، النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو قائد النصر في مباراة ودية للهلال مساء اليوم الأربعاء.

ويخوض الهلال مباراة ودية ضد بالينغن الألماني على هامش معسكر الفريق السعودي المقام حالياً في ألمانيا.

أخبار ذات علاقة نتيجة وملخص وأهداف مباراة الهلال السعودي وبالينغن الألماني الودية

وأهدر عبد الله الحمدان فرصة خطيرة بعد مرور 8 دقائق من عمر المباراة بعد أن ارتقى في الهواء ووجه ضربة مزدوجة خلفية باتجاه مرمى الفريق الألماني ولكن الحارس أبعدها ببراعة.

وأعادت فرصة الحمدان للأذهان الهدف الشهير للنجم كريستيانو رونالدو مع فريقه الأسبق ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي بضرب مقصية خيالية.

وكان الهلال قد تقدم بهدف سجله اللاعب سالم الدوسري من ضربة جزاء ثم أحرز البرازيلي مالكوم الهدف الثاني ببراعة.

أخبار ذات علاقة تحرّك مفاجئ للغاية.. الهلال يفاوض أليكسيس سانشيز

ونجح عبد الله الحمدان في تسجيل الهدف الثالث لصالح الهلال بعدما اعتمد عليه المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي في قيادة هجوم الهلال في مباراة بالينغن الودية.

أخبار ذات علاقة حسمت.. الهلال يتفق على ضم داروين نونيز بمبلغ خرافي

وكان الهلال قد اعتذر مؤخراً عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي بسبب تعارض مواعيدها مع فترة الإعداد للموسم الجديد.