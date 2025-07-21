وسام أبو علي يعتذر لجماهير الأهلي المصري (فيديو)

قدم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي المصري اعتذارًا لمشجعي فريقه عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها مفاوضات صفقة انتقاله إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

وقال أبو علي في مقطع فيديو نشره النادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي: "في الفترة الأخيرة، ظهرت أنباء عديدة وكلام مغلوط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. وأولاً أريد الاعتذار لجماهير الأهلي ورئيس النادي محمود الخطيب على التصرف الذي قمت به أخيرًا".

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وانقطع وسام أبو علي عن تدريبات فريقه وغاب عن معسكر الإعداد لعدم حضوره القياسات البدنية والفحوصات الخاصة بالإعداد للموسم الجديد.

وأضاف مهاجم الأهلي: "منذ فترة تعرضت لضغوط أسرية، وأعترف أنني تصرفت بطريقة لا تليق بلاعب في الأهلي وهو النادي الكبير والعظيم وعلاقتي بالجماهير رائعة منذ اليوم الأول".

وتابع: "الأهلي رفع اسمي وأسهم في تألقي وحصولي على عدة عروض للرحيل في دوريات أخرى، وعشت أفضل عام ونصف العام في حياتي.. وأنا سعيد بدعم الجماهير لي في الفترة الماضية".

وأكد أنه سعيد بالحياة في مصر وحرص على شراء منزل له ولأسرته في القاهرة، موضحاً أنه سعيد بالفترة التي قضاها مع الأهلي والبطولات التي توج بها.

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وأشار إلى أن جماهير الأهلي دعمته حتى في أصعب اللحظات وحين ابتعد عن التسجيل، موضحاً أن الجماهير جعلته من نجوم منتخب فلسطين الذي يفتخر بتمثيله.

وواصل: "أي بيانات أو حملات غاضبة أو من يستخدم اسم وسام أبو علي للإساءة للنادي الأهلي فأنا ضده ولا أوافق على هذا الكلام، لأنني مدين لجمهور هذا النادي لصناعة نجوميتي".

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وأكد أنه يحترم إدارة الأهلي ويعلم تماماً بأنها ستقدر ظروفه وظروف عائلته للرحيل إلى الولايات المتحدة، موضحاً أنه بغض النظر عن مستقبله وخطوته القادمة فإنه يعتز بمرحلته مع الأهلي.