هل يرفض شتيغن الخضوع للعملية الجراحية؟

وأضافت الصحيفة أن العلاج المتبع حتى الآن لم يسمح لشتيغن بالعودة إلى الملاعب وتم اقتراح البدائل.

وأضافت الصحيفة أن الحل الأنجح على الإطلاق هو خضوع شتيغن لعملية جراحية، لكن هذا سيترك اللاعب بعيدا عن الملاعب لبضعة أسابيع.

لكن على المدى الطويل من المحتمل أن يكون هذا الخيار الأكثر فعالية.

ويتلقى شتيغن العلاج يوميًا في برشلونة، وقد تم اختباره قبل مباراتي بورتو وأتلتيكو مدريد وفي المرتين جاءت النتائج سلبية وتم استبعاد اللاعب من المواجهتين.