هل يرفض شتيغن الخضوع للعملية الجراحية؟
لا تزال مشاكل الظهر التي يعاني منها مارك أندريه تير شتيغن تمثل الصداع الرئيسي للكادر الطبي في برشلونة.
ولم يتمكن الدولي الألماني من المشاركة في آخر ثلاث مباريات لبرشلونة حيث غاب أمام رايو فاليكانو وبورتو وأتلتيكو مدريد.
وبحسب صحيفة "سبورت" لا يريد تير شتيغن التسرع في الخضوع للعملية الجراحية، وسيدرس مع أطباء برشلونة جميع السيناريوهات المحتملة.
وأضافت الصحيفة أن العلاج المتبع حتى الآن لم يسمح لشتيغن بالعودة إلى الملاعب وتم اقتراح البدائل.
وأضافت الصحيفة أن الحل الأنجح على الإطلاق هو خضوع شتيغن لعملية جراحية، لكن هذا سيترك اللاعب بعيدا عن الملاعب لبضعة أسابيع.
لكن على المدى الطويل من المحتمل أن يكون هذا الخيار الأكثر فعالية.
ويتلقى شتيغن العلاج يوميًا في برشلونة، وقد تم اختباره قبل مباراتي بورتو وأتلتيكو مدريد وفي المرتين جاءت النتائج سلبية وتم استبعاد اللاعب من المواجهتين.
وعلى أية حال، يريد شتيغن أن يفكر جيدًا وخلال اليوم الإثنين لن يتخذ قرارًا، حيث يريد وقتًا قبل حسم قراره.
وذكرت صحيفة "سبورت" أن برشلونة سينتظر قرار شتيغن، وأشارت إلى أنه يبدو من الصعب على شتيغن أن يكون متاحًا لتشافي أمام جيرونا يوم الأحد في الليغا.
غياب طويل
وفي وقت سابق أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن شتيغن يواجه خطر الغياب لفترة طويلة بسبب الإصابة.
ووفقا للصحيفة فقد ترك تشافي مدرب برشلونة الباب مفتوحا أمام غياب شتيغن لفترة طويلة بعد مواجهة أتلتيكو مدريد أمس الأحد.
وردًا على سؤال حول تير شتيغن، قال تشافي: "مارك يعاني من بعض الانزعاج في ظهره وسنرى هذا الأسبوع كيف تسير الأمور، وسنقول أي شيء يتعين علينا الإعلان عنه، إنه يعاني من بعض الانزعاجات التي لا تزال تعاوده وسنرى ما سيحدث".
ورغم أن تشافي لم يكشف إن كان شتيغن سيخضع لعملية جراحية، إلا أن الصحيفة نقلت عن مصادر من غرفة خلع الملابس في برشلونة أن شتيغن سيخضع للعملية.
وبحسب "موندو ديبورتيفو" قد يضطر برشلونة للموافقة على خيار العملية الجراحية؛ لأن انزعاج اللاعب لم يهدأ وهي مشكلة لا يمكن تجاهلها لأنها قد تصبح مزمنة.
وشارك شتيغن في 17 مباراة مع برشلونة هذا الموسم في مختلف المسابقات، تلقى فيها 15 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 8 مرات.
ونال شتيغن قبل أيام جائزة "ماركا" لأفضل لاعب وحارس في الليغا عن الموسم الماضي.