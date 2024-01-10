رسميًا: دوريفال جونيور مدربا لمنتخب البرازيل

وأكد المدرب (61 عاما) يوم الأحد الماضي قراره بالرحيل عن تدريب نادي ساو باولو من أجل تولي مهمة تدريب البرازيل بعدما قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إقالة فرناندو دينيز المدرب المؤقت من منصبه يوم الجمعة.

وقال الاتحاد البرازيلي للعبة في بيان: "دوريفال جونيور هو المدرب الجديد للفريق الوطني للرجال".

وأضاف: "سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي يوم الخميس في مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو".