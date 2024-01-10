رسميًا: دوريفال جونيور مدربا لمنتخب البرازيل
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رسميا اليوم الأربعاء تعيين دوريفال جونيور مدربا جديدا للمنتخب الأول.
وأكد المدرب (61 عاما) يوم الأحد الماضي قراره بالرحيل عن تدريب نادي ساو باولو من أجل تولي مهمة تدريب البرازيل بعدما قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إقالة فرناندو دينيز المدرب المؤقت من منصبه يوم الجمعة.
وقال الاتحاد البرازيلي للعبة في بيان: "دوريفال جونيور هو المدرب الجديد للفريق الوطني للرجال".
وأضاف: "سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي يوم الخميس في مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو".
ويحتل منتخب البرازيل المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزين فقط في ست مباريات وتلقى ثلاث هزائم.
وقاد دوريفال فريق فلامنغو للفوز بلقب كأس ليبرتادوريس وكأس البرازيل عام 2022 قبل أن يتعاقد مع ساو باولو. كما تولى تدريب أتلتيكو مينيرو وأتليتيكو بارانينسي وإنترناسيونال وفاسكو دا جاما وفلومينينسي وبالميراس.
وكان الاتحاد البرازيلي يتطلع لشغل كارلو أنشيلوتي المنصب هذا العام، لكن المدرب الإيطالي فضل تجديد عقده مع ريال مدريد.