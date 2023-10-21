ترتيب الدوري الإسباني.. التعادل يحسم مواجهة ريال مدريد وإشبيلية

في قمة مشتعلة، اقتنص ريال مدريد تعادلا قاتلا بنتيجة (1-1) من منافسه إشبيلية، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

تقدم إشبيلية بالهدف الأول في الدقيقة 74، من كرة عرضية من الطرف الأيسر داخل منطقة الجزاء، لتصل الكرة أمام ديفيد ألابا مدافع الريال، الذي سدد بالخطأ في شباك فريقه ليمنح التقدم لإشبيلية.