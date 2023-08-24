بنزيما يفتتح أول أهدافه مع الاتحاد في الدوري.. ويترك ركلة جزاء لحمدالله (فيديو)

وغاب النجم الفرنسي عن التسجيل مع الاتحاد في مباراتي الرائد والطائي اللتين فاز بهما الفريق.

وفي مباراة، اليوم، أحرز بنزيما هدف الاتحاد الأول في شباك الرياض من هجمة مرتدة مثالية.

ومع حلول الدقيقة 16 استلم بنزيما الكرة من منتصف الملعب وانطلق نجو المرمى ليمررها إلى زميله رومارينو، الذي أعادها له مرة أخرى، ليسدد بنزيما في الشباك محرزًا الهدف الأول.

وبعد ضغط متواصل من الاتحاد أسفر عن ركلة جزاء، وعندما أمسك بنزيما الكرة وظن الجميع أنه يتأهب لتسديدها، تركها لزميله عبدالرزاق حمدالله الذي انبرى لها وأحرز الهدف الثاني للاتحاد.