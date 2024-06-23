سعود آل سويلم يوجه رسالة لرئيس النصر السعودي الجديد
وجه سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي الأسبق، رسالة إلى إبراهيم المهيدب الفائز مؤخرًا بمقعد رئاسة النصر بالتزكية.
وكتب آل سويلم عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: "أبارك وأهنئ أخي العزيز إبراهيم المهيدب بفوزه برئاسة مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية".
وأضاف: "أبو حمد من الرجال المحبين المخلصين للكيان العالمي، بالتوفيق له ولجميع أعضاء مجلس إدارته في إسعاد جماهير النصر الغالية، وكلنا معك".
وأجريت الجمعية العمومية لنادي النصر، أمس الجمعة، بشكل رسمي وأسفرت عن فوز المهيدب بمقعد الرئاسة بالتزكية لعدم ترشح أي منافس ضده.
وفاز بمقعد نائب الرئيس عبد العزيز العمران كما فاز بعضوية المؤسسة غير الربحية لنادي النصر كل من خالد بن وليد المالك وياسر سليمان الخليوي وقفاري بن صالح القفاري وزياد وهبي سليمان وتركي التميمي.
ويستهدف النصر في الموسم المقبل التتويج بلقب الدوري السعودي والمنافسة على بطولة النخبة الآسيوية التي ضمن المشاركة بها.
وارتبط اسم النصر بإبرام صفقات مدوية في الموسم المقبل على رأسها التعاقد مع ثنائي ليفربول الإنجليزي حارس المرمى أليسون باكير والمدافع فيرجيل فان دايك.