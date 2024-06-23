سعود آل سويلم يوجه رسالة لرئيس النصر السعودي الجديد

وأجريت الجمعية العمومية لنادي النصر، أمس الجمعة، بشكل رسمي وأسفرت عن فوز المهيدب بمقعد الرئاسة بالتزكية لعدم ترشح أي منافس ضده.

وفاز بمقعد نائب الرئيس عبد العزيز العمران كما فاز بعضوية المؤسسة غير الربحية لنادي النصر كل من خالد بن وليد المالك وياسر سليمان الخليوي وقفاري بن صالح القفاري وزياد وهبي سليمان وتركي التميمي.