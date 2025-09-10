يملكه رجل أعمال زملكاوي.. ما نادي G الذي يرأسه شيكابالا؟

أعلن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم الزمالك السابق، الذي اعتزال عالم كرة القدم أخيرًا، ترأسه نادي "G"، فقد لفت اسم الفريق الأنظار بظهوره في الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر.

ومرت هوية النادي الجديد بمحطات عديدة خلال فترة قصيرة، إذ بدأ تحت اسم "نيو جيزة"، ثم تحول إلى "ألو إيجيبت" عقب دخول أحد رجال الأعمال واستحواذه على النادي، الذي كان ينشط بدوري القسم الثاني، وبعدها اكتشف وجود فريق آخر في القسم الرابع يحمل الاسم نفسه، ليتم اعتماد التسمية الجديدة ( .(G Football Club

شيكابالا بدوره روج لهذه الخطوة عبر مقطع فيديو على الحساب الرسمي للنادي على "إنستغرام"، استعرض فيه بعض مهاراته الكروية، وكتب معلقا: "لقد حان الوقت بدأ عصر (G Football Club)، العد التنازلي بدأ".

وحقق فريق "G"، الذي يرأسه شيكابالا، فوزا ثمينا، يوم الثلاثاء، على نظيره نادي حلوان العام حلوان بهدفين لهدف.

ويوجد الفريق ضمن منافسات مجموعة القاهرة "أ"، بدوري القسم الثاني "ب"، ويقوده فنيا لاعب الزمالك السابق إبراهيم صلاح.

وكشف شيكابالا في تصريحات تلفزيونية أن رئيس النادي هو رجل الأعمال الشهير محمود الجمال، والمعروف بانتمائه الكبير لنادي الزمالك.

وقال شيكابالا: "أشكر المهندس محمود الجمال الذي جعلني جزءا من كيان كبير وهو نادي (G)، وقدرنا نعمل فرقة جيدة وفوجئت أن هناك لاعبين رائعين لا يستحقون البقاء في هذه الدرجة وسنعمل على دفعهم للدرجات الأعلى، وهناك مواهب رائعة".