ريال مدريد يبدأ التحرك.. والد البرازيلي إندريك يزور سانتياغو برنابيو نهاية الشهر الحالي

يواصل ريال مدريد اتخاذ خطوات جادة ومتقدمة للتعاقد مع البرازيلي الشاب إندريك جوهرة كرة القدم البرازيلية الشابة، حيث أعلن والد اللاعب أنه ونجله سيزوران منشآت ريال مدريد، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وكشف فابريس رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات عبر حسابه على "تويتر" أن ريال مدريد ينتظر وصول دوغلاس والد إندريك إلى سانتياغو برنابيو نهاية الشهر الحالي.