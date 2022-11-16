ريال مدريد يبدأ التحرك.. والد البرازيلي إندريك يزور سانتياغو برنابيو نهاية الشهر الحالي
يواصل ريال مدريد اتخاذ خطوات جادة ومتقدمة للتعاقد مع البرازيلي الشاب إندريك جوهرة كرة القدم البرازيلية الشابة، حيث أعلن والد اللاعب أنه ونجله سيزوران منشآت ريال مدريد، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
وكشف فابريس رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات عبر حسابه على "تويتر" أن ريال مدريد ينتظر وصول دوغلاس والد إندريك إلى سانتياغو برنابيو نهاية الشهر الحالي.
وقال والد اللاعب في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية ": "بعد الرحلة المتوقعة إلى مدريد سنرى ما إذا كان ينبغي عليهم القدوم وتقديم عرض إلى بالميراس".
وتنوي عائلة "إندريك" زيارة مرافق النادي الملكي في فالديبيباس أيضًا لمعرفة الخطط المستقبلية لفلورنتينو بيريز رئيس النادي نحو اللاعب الذي علّق مرة واحدة على اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، قائلًا: "حلمي أن ألعب في أوروبا، لكنني أركز على بالميراس".
باريس سان جيرمان وتشيلسي
دخل باريس سان جيرمان وتشيلسي في سباق البحث عن التعاقد مع اللاعب الشاب، على الرغم من عدم سفر عائلة إندريك إلى لندن أو باريس من البرازيل.
وعلى الرغم من الشائعات بأن كلًا من الناديين على اتصال مباشر مع عائلة المهاجم وإمكانية دفع تود بويلي وناصر الخليفي كل ما يطلبه اللاعب وناديه بسهولة وحسم الصفقة سريعًا.
وأظهر كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتشيلسي اهتمامًا باللاعب على الرغم من أن العملية كانت "إذا لم نتعاقد معه، فسيقوم فريق آخر بذلك"، إذ أن تحرك النادي الفرنسي وكذلك مانشستر سيتي دفع النادي الملكي لتسريع العملية وقد يتعاقد معه بشكل مؤجل لينتقل رسميا للنادي في 2024.
وقدم باريس سان جيرمان بالفعل عرضًا بقيمة 20 مليون يورو بينما كان ريال مدريد أكثر حذرا، لكنه سيستقبل والد اللاعب في سانتياغو برنابيو بعدما أرسل الكشافين لمشاهدته يلعب في البرازيل.
ومع ذلك، فإن أي تعاقد مع اللاعب يجب أن ينتظر حتى عام 2024، مع فرض قواعد انتقالات اللاعبين الشبان بلوغ 18 عامًا حتى يتمكن اللاعب من الانتقال دوليا.
ويستمر عقد اللاعب مع بالميراس حتى يوليو/تموز 2024 لأنه لن يكون قادرًا على السفر إلى أوروبا قبل ذلك التاريخ وبلوغه 18 عامًا وسيكون حرا في الانضمام إلى أي فريق.
ويملك ريال مدريد أفضلية عن كافة منافسيه نظرا لخبرته في التعاقد مع اللاعبين البرازيليين الشبان مثل فينسيوس جونيور وآخرين، فضلا عن فوزه بالليغا ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.