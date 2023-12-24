ترتيب الدوري الإنجليزي.. ولفرهامبتون يكبد تشيلسي الخسارة الثامنة

وسجل كريستوفر نكونكو هدفا شرفيا لتشيلسي، وهو الأول له مع النادي اللندني منذ انتقاله قبل انطلاق الموسم، لكن فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو لم يتمكن من تحقيق هدف التعادل، ليتعرض للهزيمة الثامنة في الدوري هذا الموسم.

وخسر تشيلسي للمرة الثامنة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقابل الفوز 6 مرات وتعادل 4 مرات.

ودفع الانتصار ولفرهامبتون للتقدم إلى المركز الـ11 متساويا مع تشيلسي صاحب المركز العاشر برصيد 22 نقطة، لكنه يتراجع خلف الفريق اللندني بفارق الأهداف.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة مقابل 39 نقطة لليفربول، ثم أستون فيلا ويملك نفس رصيد ليفربول، ويحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 36 نقطة، وكل منهم لعب 18 مباراة.