لابورتا يبلغ مشجعا بانضمام ميسي لبرشلونة (فيديو)

رد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، على سؤال أحد المشجعين حول إمكانية انضمام ليونيل ميسي إلى النادي مجددا بعد عامين في باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتواجد لابورتا مع مجموعة من المشجعين قبل المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم للحديث عن قضية رشوة الحكام المعروفة إعلاميا بقضية نيغريرا.

وسأل أحد المشجعين لابورتا :"ميسي في برشلونة؟"، ليرد لابورتا: "نعم".

وأبدى مجموعة المشجعين المتواجدين فرحة غامرة برد لابورتا على المشجع الشاب.