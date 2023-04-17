لابورتا يبلغ مشجعا بانضمام ميسي لبرشلونة (فيديو)
رد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، على سؤال أحد المشجعين حول إمكانية انضمام ليونيل ميسي إلى النادي مجددا بعد عامين في باريس سان جيرمان الفرنسي.
وتواجد لابورتا مع مجموعة من المشجعين قبل المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم للحديث عن قضية رشوة الحكام المعروفة إعلاميا بقضية نيغريرا.
وسأل أحد المشجعين لابورتا :"ميسي في برشلونة؟"، ليرد لابورتا: "نعم".
وأبدى مجموعة المشجعين المتواجدين فرحة غامرة برد لابورتا على المشجع الشاب.
ويرتبط ليونيل ميسي بالعودة إلى برشلونة الإسباني بعد عامين فقط من خروجه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.
وفشل برشلونة في تجديد عقد ميسي قبل عامين لأسباب اقتصادية، غير أن مسؤولي النادي بدأوا بالفعل في التفاوض من أجل عودته مجددا للنادي عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.
وبحسب تقارير فرنسية وإسبانية، فإن فرص استمرار ميسي مع باريس سان جيرمان تبدو ضعيفة للغاية بسبب توتر علاقته بالجماهير التي أطلقت صافرات استهجان ضده أكثر من مرة.
وقالت صحف مقربة من نادي برشلونة إن عودة ميسي إلى الفريق الكتالوني قريبة بنسبة كبيرة جدا في ظل عمل النادي على توفير المطالب الاقتصادية للصفقة لضمان موافقة الليغا على تسجيله بدون مشاكل.
ووضع برشلونة مجموعة من اللاعبين في السوق من أجل توفير الموارد اللازمة للصفقة مثل فيران توريس وأنسو فاتي ورافينيا وفرانك كيسي.