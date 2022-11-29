رابطة الدوري الإسباني تطالب بعقوبات على يوفنتوس بسبب "انتهاك مزعوم" لقواعد اللعب المالي النظيف

وتأتي الاستقالة الجماعية بعد أن فحص مدعون البيانات المالية ليوفنتوس في الأشهر الأخيرة؛ بسبب مزاعم عن وجود مخالفات محاسبية وتلاعب في السوق.

ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات.

وتقدمت رابطة الدوري الإسباني بشكوى رسمية ضد الفريق الإيطالي للاتحاد الأوروبي (اليويفا) في أبريل نيسان الماضي، بشأن مخالفات مزعومة للعب المالي النظيف في انتقالات لاعبين.