رابطة الدوري الإسباني تطالب بعقوبات على يوفنتوس بسبب "انتهاك مزعوم" لقواعد اللعب المالي النظيف
طالبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بعقوبات رياضية فورية على يوفنتوس الإيطالي؛ بسبب انتهاك مزعوم لقواعد اللعب المالي النظيف.
وقالت الرابطة في بيان رسمي اليوم الثلاثاء: "عقب استقالة مجلس إدارة يوفنتوس.. يطالب الدوري الإسباني بفرض عقوبات رياضية فورية على الفريق الإيطالي".
وكانت رابطة الدوري الإسباني تشير إلى إعلان يوفنتوس، أمس الاثنين، استقالة مجلس إدارته برئاسة أندريا أنيلي "من أجل صالح الشركة".
وتأتي الاستقالة الجماعية بعد أن فحص مدعون البيانات المالية ليوفنتوس في الأشهر الأخيرة؛ بسبب مزاعم عن وجود مخالفات محاسبية وتلاعب في السوق.
ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات.
وتقدمت رابطة الدوري الإسباني بشكوى رسمية ضد الفريق الإيطالي للاتحاد الأوروبي (اليويفا) في أبريل نيسان الماضي، بشأن مخالفات مزعومة للعب المالي النظيف في انتقالات لاعبين.
وأضافت الشكوى أن يوفنتوس أخفى أرقام الرواتب الحقيقية للاعبيه.
كما تقدمت الرابطة بشكاوى لليويفا بشأن انتهاكات مزعومة لقواعد اللعب المالي النظيف ضد باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.