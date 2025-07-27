نجم الهلال يدخل معركة في ملهى ليلي

تورّط النجم البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب الهلال السعودي حالياً، في مشاجرة عنيفة داخل أحد أشهر الملاهي الليلية في منطقة "الغارف" البرتغالية.
ونقلت صحيفة "كورييو دا مانها" أن اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو (31 عاماً) كان يقضي إجازته مع زوجته دانييلا ماشادو وابنيه، عندما تورط في مشادة عنيفة داخل ملهى "بليس" بمدينة فيلامورا.
وأشارت التقارير إلى أن كانسيلو وجه لكمة لرجل كان واقفاً في منطقة مزدحمة بالنادي، مما تسبب في إصابته ونزيف من فمه.
وتدخلت على الفور فرق الأمن لاحتواء الموقف، كما تم استدعاء خدمات الطوارئ الطبية (INEM) لإسعاف المصاب، بينما حضرت دورية للدرك الوطني (GNR) لتسجيل الواقعة. ورغم ذلك، لم تُقدم أي شكوى رسمية حتى الآن.
ولا تزال التفاصيل غامضة حول أسباب المشاجرة.
من جانب آخر، ينشر كانسيلو وعائلته على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً هادئة من إجازتهم، بعيداً عن الضجيج الإعلامي، في تناقض صارخ مع الأجواء المشحونة التي عاشها في الملهى الليلي.