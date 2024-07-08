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رياضة

10 مواجهات مرتقبة في طريق جون سينا قبل الاعتزال

10 مواجهات مرتقبة في طريق جون سينا قبل الاعتزال
جون سينا
إرم نيوز
إرم نيوز
08 يوليو 2024، 6:53 م

أعلن جون سينا أن العام المقبل 2025 سيكون الأخيرة في مسيرته في المصارعة الحرة "WWE".

وكشف تقرير مطول نشره "GIVE ME SPORT" عن 10 مباريات محتملة ينتظرها جون سينا قبل اعتزاله المصارعة.

وأشار التقرير إلى أن جون سينا يترقب مواجهة العديد من أبطال ونجوم المصارعة الحرة قبل اعتزاله في العام المقبل.

وتوقع الكثيرون أن جون سينا يستعد لخوض مباراة أو اثنتين قبل توديع الجماهير في راسلمينيا 41 إلا أن هناك مباريات كبيرة قد يشارك بها المصارع الذي يحظى بشعبية جارفة قبل الاعتزال.

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 كودي رودز

المواجهة المرتقبة الأولى تتمثل في مقابلة كودي رودز وهو المرشح الأبرز لاحتلال مكانة جون سينا مستقبلاً من ناحية الشعبية والجماهيرية وهو ما يجعل هذه المواجهة بمثابة تسليم الشعلة إلى خليفة سينا.

اللافت أن رودز لم يسبق له مواجهة جون سينا من قبل وهو ما يضفي على هذه المواجهة العديد من التفاصيل المثيرة.

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 راندي أورتن

هذه المواجهة تعتبر من اللقاءات الكلاسيكية وربما استعادة لذكريات البطلين الكبيرين وأيضًا لجماهير ومشجعي المصارعة الحرة بوصفه لقاء أحلام وذكريات الطفولة بالنسبة لهؤلاء المشجعين.

وربما تكون مواجهة أورتن هي الختام المثالي بالنسبة لجون سينا وخير وداع له في مواجهة بطل كبير له تاريخ عريق.

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 سي إم بانك

تبدو مواجهة سي إم بانك من اللقاءات المنتظرة أيضًا خاصة أن الأخير يملك مسيرة كبيرة ورائعة وهو ما يجعل اللقاء بينهما بمثابة محطة مناسبة في جولة اعتزال جون سينا.

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غونتر

يرتبط دائمًا اسم المصارع غونتر بالوجه المهيب والقوي وربما تكون هذه المواجهة المنتظرة لعشاق جون سينا قبل انتهاء مسيرة الأخير.

المصارع النمساوي غونتر من الأسماء التي تحظى بمتابعة كبيرة وقد يراه البعض مصارعًا شريرًا بحسب البيان بسبب ملامح وجهه الحادة.

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برون بريكر

ربما تكون مواجهة جون سينا هي الأنسب للمصارع بريكر وليس العكس بعد فشل الأخير في الفوز ببطولة القارات.

لن تكون مواجهة سهلة ولكنها مباراة لاستعادة الثقة إذا فاز بريكر وأيضًا ستكون مواجهة بدوافع مهمة للمصارعين لتحقيق الانتصار والتغلب باللقاء وهو ما يجعل المواجهة منتظرة للجماهير حال حدوثها.

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أي جي ستايلز

لم يتقابل ستايلز ضد جون سينا منذ زمن طويل ولكن هذا الثنائي أذهل عقول الجماهير بمجرد دخولهما الحلبة معًا، مما خلق مباراة ظن الناس أنها مستحيلة.

وارتبط ستايلز بعداء ضد جون سينا وهو ما جعل اللقاء صعبًا للغاية من قبل عامي 2016 و2017 

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 كيفن أوينز 

قد يكون العداء الذي بدأت به مسيرة كيفن أوينز ضد سينا دافعًا لمواجهة منتظرة ضد المصارع الأخير قبل اعتزاله.

وربما تكون هذه المواجهة فرصة للجماهير لرؤية منافسة لن تتكرر مجددًا مع اعتزال جون سينا.

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إل إيه نايت

قد يكون إل إيه نايت صاحب الـ 41 عامًا مرشحًا مثاليًا لمشاركة الأضواء مع اسم كبير بقيمة جون سينا قبل اعتزاله.

وستكون هذه المواجهة ترويجية إلى حد بعيد بين الثنائي المميز والذي يملك تاريخًا كبيرًا.

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 ذا روك

أصبح ذا روك من الأسماء المنتظرة للمواجهة المرتقبة ضد جون سينا في ظل تاريخ طويل يملكه الثنائي. 

ويعد ذا روك من العناصر التاريخية في المصارعة الحرة WWE.

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جاي أوسو

لم يكن أحد ليتوقع صعود جاي أوسو بهذه السرعة، وبالتالي هذه المواجهة بين أوسو وسينا ستكون منتظرة للجماهير.

جون سيناالمصارعة

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