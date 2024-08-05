واصل الفلسطيني وسام أبو علي، نجم الأهلي المصري، حصد الأرقام القياسية مع الفريق الأحمر، فبعد تصدر قائمة هدافي الدوري المصري، حصد جائزة جديدة على طريقة الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، الذي حصد الجائزة بشكل متتالي في موسمه الأول مع ريال مدريد.

وقاد وسام أبو علي فريقه الأهلي لتحقيق فوز كبير على "المقاولون العرب" برباعية نظيفة مساء الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة 23 للدوري المصري.

وواصل أبو علي هوايته في زيارة شباك منافسيه للمباراة الخامسة على التوالي، وهذه المرة بإحراز ثلاثة أهداف "هاتريك".

ورغم انضمام المهاجم الفلسطيني للفريق الأحمر في يناير الماضي، فإنه رفع رصيده إلى 18 هدفا في 18 مباراة، بمعدل هدف في كل لقاء، ليتصدر هدافي الدوري متفوقا على منافسيه خلال نصف موسم فقط.

ويتبقى لوسام 4 مباريات مع الأهلي بعد مواجهة "المقاولون"، ضد سموحة وزد وإنبي ومودرن سبورت.

كما أصبح وسام أبو علي الأكثر تهديفًا في مباريات متتالية بتاريخ الأهلي، إذ سجل 8 أهداف في 5 مباريات، وعادل النجم الفلسطيني، المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي السابق، كأكثر اللاعبين الأجانب تهديفًا في موسم واحد برصيد 18 هدفًا.

جائزة رجل المباراة

واختارت رابطة الأندية المصرية، وسام أبو علي ليكون أفضل لاعب في مباراة الأمس، نظرًا للمجهود الرائع الذي قدمه مع فريقه.

وتعد جائزة أفضل لاعب التي حصدها أبو علي، هي الخامسة على التوالي خلال مبارياته مع الأهلي هذا الموسم، إذ يسير على درب بيلينغهام، نجم ريال مدريد، الذي حصد الجوائز مع الميرنغي الموسم الماضي، ليختتمها بجائزة الأفضل في الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، بعد أن قاد فريقه ريال مدريد لتحقيق لقب المسابقة للمرة 36 في تاريخه.

وبفوز الأمس، يقترب النادي الأهلي من حسم لقب الدوري المصري هذا الموسم بشكل رسمي، حيث يحتاج إلى نقطة واحدة من الـ4 مباريات المتبقية له.