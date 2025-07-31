ترامب: ما تقوم به روسيا في أوكرانيا أمر مقزز ومؤسف
logo
رياضة

فوز البقعة وتعادل باهت في افتتاح الدوري الأردني (فيديو)

فوز البقعة وتعادل باهت في افتتاح الدوري الأردني (فيديو)
مباراة البقعة وشباب الأردنالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 8:13 م

افتتحت منافسات الدوري الأردني  للموسم الكروي الجديد 2025 – 2026 بفوز مثير لصالح فريق البقعة على حساب سما السرحان بنتيجة 2-0، مساء اليوم الخميس.

ونجح فريق البقعة في تحقيق الفوز على ملعب "البترا" بالمدينة الرياضية بفضل الثنائية التي حملت توقيع عبد الرحمن جروان في الدقيقة 84، ومحمد عصام "مشه" في الدقيقة 90+1.

واقتنص البقعة، بقيادة مديره الفني محمود شلباية، أول 3 نقاط في مشوار الدوري الأردني هذا الموسم.

وفرض التعادل دون أهداف كلمته على المواجهة التي جمعت ناديي السلط وضيفه شباب الأردن في الجولة ذاتها.

وخرج اللقاء بتعادل باهت بين الفريقين، ولم يقدم اللاعبون الأداء المنتظر لاقتناص النقاط الثلاث في افتتاح المشوار بالموسم الجديد.

أخبار ذات علاقة

"شرارة" يشعل ميركاتو الدوري الأردني بقرار مفاجئ

"شرارة" يشعل ميركاتو الدوري الأردني بقرار مفاجئ

 وتقام منافسات الموسم الحالي في الدوري الأردني على 3 مراحل، في نظام استثنائي بمشاركة 10 أندية.

أخبار ذات علاقة

بطل الدوري الأردني يفاوض 3 مدربين تونسيين

بطل الدوري الأردني يفاوض 3 مدربين تونسيين

 ويفتتح الحسين إربد، بطل النسخة الماضية للدوري الأردني، مشواره مساء غدٍ الجمعة بلقاء الأهلي، بينما يخوض الوحدات مواجهة مرتقبة ضد الرمثا في قمة منافسات الجولة الأولى.

وتختتم منافسات الجولة الأولى بعد غدٍ السبت بلقاء الفيصلي والجزيرة.

أخبار ذات علاقة

هزَّ شباك برشلونة وراقب لامين يامال.. من هو الأردني يزن العرب؟

هزَّ شباك برشلونة وراقب لامين يامال.. من هو الأردني يزن العرب؟

 يشار إلى أن منتخب الأردن سيخوض منافسات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC