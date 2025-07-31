فوز البقعة وتعادل باهت في افتتاح الدوري الأردني (فيديو)

افتتحت منافسات الدوري الأردني للموسم الكروي الجديد 2025 – 2026 بفوز مثير لصالح فريق البقعة على حساب سما السرحان بنتيجة 2-0، مساء اليوم الخميس.

ونجح فريق البقعة في تحقيق الفوز على ملعب "البترا" بالمدينة الرياضية بفضل الثنائية التي حملت توقيع عبد الرحمن جروان في الدقيقة 84، ومحمد عصام "مشه" في الدقيقة 90+1.

واقتنص البقعة، بقيادة مديره الفني محمود شلباية، أول 3 نقاط في مشوار الدوري الأردني هذا الموسم.

وفرض التعادل دون أهداف كلمته على المواجهة التي جمعت ناديي السلط وضيفه شباب الأردن في الجولة ذاتها.

وخرج اللقاء بتعادل باهت بين الفريقين، ولم يقدم اللاعبون الأداء المنتظر لاقتناص النقاط الثلاث في افتتاح المشوار بالموسم الجديد.

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وتقام منافسات الموسم الحالي في الدوري الأردني على 3 مراحل، في نظام استثنائي بمشاركة 10 أندية.

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ويفتتح الحسين إربد، بطل النسخة الماضية للدوري الأردني، مشواره مساء غدٍ الجمعة بلقاء الأهلي، بينما يخوض الوحدات مواجهة مرتقبة ضد الرمثا في قمة منافسات الجولة الأولى.

وتختتم منافسات الجولة الأولى بعد غدٍ السبت بلقاء الفيصلي والجزيرة.

يشار إلى أن منتخب الأردن سيخوض منافسات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه.